﻿Bunter Sommer Neustadt: Ein Hauch von BRN in Dresden

Das große Stadtteilfest muss ausfallen. Aber ein 26-jähriger Neustädter hat die Ärmel hochgekrempelt und einen Bunten Sommer Neustadt organisiert. Was er plant.

Dresden. Eine Bunte Republik Neustadt (BRN) wird es am zweiten Juni-Wochenende nicht geben. Aber einen Bunten Sommer Neustadt am Martin-Luther-Platz. Das große Stadtteilfest muss nach Angaben der Stadtverwaltung ausfallen, weil sich kein Gesamtveranstalter gefunden hat. Das Fest am Martin-Luther-Platz könnte der Kern einer neuen BRN werden, hofft dessen Veranstalter Paul Brunn.