﻿Bundesverdienstkreuz für Dresdner Claus Dieter Heinze

13 Männer und Frauen aus Sachsen erhalten in dieser Woche den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Claus Dieter Heinze ist einer von ihnen. Er hat sich viele Jahre um vergessene jüdische Komponisten verdient gemacht.

Dresden. Als einer von 13 Sachsen erhält Dr. Claus Dieter Heinze in diesem Jahr den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Am 19. und am 22. April überreicht Ministerpräsident Michael Kretschmer – stellvertretend für den Bundespräsidenten – die Auszeichnung in der Sächsischen Staatskanzlei.