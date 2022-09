Am Freitag eröffnet der Bundestagsabgeordnete Kassem Taher Saleh (Grüne) sein Dresdner Abgeordnetenbüro am Wasaplatz. Prominenter Gast ist die Bundesvorsitzende der Partei.

Bundestagsabgeordneter Kassem Taher Saleh eröffnet Büro in Dresden

Dresden. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Kassem Taher Saleh eröffnet am Freitag sein Dresdner Abgeordnetenbüro am Wasaplatz. Die genaue Adresse lautet: August-Bebel-Straße 33. Prominenter Gast ist Ricarda Lang, die Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, es haben sich aber auch viele weitere spannende Gäste angekündigt, so der Dresdner Bundestagsabgeordnete.

Der Einlass zur Büroeröffnung beginnt um 17.30 Uhr. Ab 18.30 Uhr folgen ein kleines Programm mit Musik sowie ein Buffet, teilte Wahlkreiskoordinatorin Natalie Brindle mit.

