﻿Bundesrat verabschiedet Wohngeld-Reform: Alle Informationen für Dresdner

Am Freitagmittag wurde die Wohngeld-Plus-Reform vom Bundesrat verabschiedet. Ab 1. Januar 2023 gilt diese bundesweit. Alles, was Dresdnerinnen und Dresdner wissen müssen, im Überblick.

Dresden. Anspruch auf Wohngeld für rund 1,4 Millionen deutsche Haushalte mit kleinem Einkommen ab nächsten Jahr – der Bundesrat hat am Freitag dem Wohngeld-Plus-Gesetz zugestimmt. Damit kann die größte Wohngeld-Reform in der Geschichte der Bundesrepublik zum 1. Januar 2023 in Kraft treten. Das müssen Dresdnerinnen und Dresdner über die Reform wissen.

Was ist neu?

Die jüngst verabschiedete Reform soll die gestiegenen und weiter steigenden Energie- und Wohnkosten abfedern. Im Wesentlichen besteht sie aus drei Komponenten: den neuen, dauerhaften Heizkostenzuschlag, die neue Klimakomponente und die Anpassung der Wohngeldformel. Bisher wurde zur Einschätzung auf Anspruch lediglich die Bruttokaltmiete betrachtet, Heizkosten wurden nicht berücksichtigt. Mit dem dauerhaften Zuschlag ändert sich das. Durch die Anpassung der Wohngeldformel soll der Wohngeldbetrag von durchschnittlich rund 180 Euro pro Monat auf rund 370 Euro pro Monat steigen.

Was umfasst die Klimakomponente?

Die neu eingeführte Klimakomponente soll steigende energetische Sanierungskosten in den Mieten abdecken. Sie ist als Pauschale konzipiert, um Anreize zum Energiesparen zu setzen und die Verwaltung zu vereinfachen. Dabei ermöglicht die Pauschale erstmals einen über den Höchstbetrag der zu berücksichtigenden Miete oder Belastung hinausgehenden Zuschlag.

Mit wie vielen Anträgen rechnet die Stadt?

Aktuell beziehen rund 6000 Haushalte in Dresden Wohngeld – mit der Reform sollen deutlich mehr Menschen mit geringen Einkommen eine höhere Summe erhalten. Der Bund prognostiziert eine Verdreifachung der Berechtigten. In Dresden gehen jährlich etwa 21 000 Anträge in der Wohngeldstelle ein – die Verwaltung rechnet mit rund 60 000 im nächsten Jahr.

Reicht das Personal?

Nein, aktuell fehlen 90 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, um die Reform zu stemmen. Allerdings läuft nach Angaben der Stadt die „Personalakquise auf Hochtouren.“ Noch Anfang Dezember sollen die neuen Angestellten im Verwaltungsgebäude an der Junghansstraße eingearbeitet werden.

Kann der Antrag online gestellt werden?

Im Sinne der Reform muss das digitale Wohngeldprogramm „DiWo“ zum 1. Januar 2023 angepasst werden. Das übernimmt in Sachsen der Zweckverband KISA „Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen“ für alle Landkreise und kreisfreien Städte. Die Landeshauptstadt plant im Zuge dessen die Möglichkeit auf einen Online-Antrag zu schaffen. Genauere Informationen gibt es dazu allerdings noch nicht.

Kommt das Geld pünktlich aufs Konto?

Es ist unwahrscheinlich, dass das Wohngeld für Januar 2023 pünktlich auf dem Konto eintrifft, denn die technische Umsetzung der Wohngeldreform wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Stadt rechnet aktuell damit, „dass das erhöhte Wohngeld sowie der zweite Heizkostenzuschuss, der bereits Anfang November beschlossen worden war, nicht vor Ende Februar 2023 ausgezahlt wird“, wie es aus dem Rathaus heißt. Dabei gilt es zu beachten, dass ein Wohngeldantrag in der Bearbeitung derzeit durchschnittlich bei knapp drei Monaten liegt.

Wer ist berechtigt?

Das lässt sich nicht pauschal beantworten. Auf der Internetseite der Landeshauptstadt finden sich alle Informationen rund ums Wohngeld. Mit dem Wohngeldrechner lässt sich unkompliziert der Anspruch prüfen, ein kurzes Erklärvideo informiert, wer wohngeldberechtigt ist. Dazu kommt ab Donnerstag, 1. Dezember, eine Hotline, bei der Dresdnerinnen und Dresdner sich dienstags und donnerstags über das Thema Wohngeld informieren sowie Fragen stellen können.

Internet: dresden.de/wohngeld

Hotline Wohngeld: 0351 488 13 01, immer dienstags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, sowie donnerstags von 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr.

Von Elias Hantzsch