Bundespolizei stellt zwei Schleuser im Dresdener Stadtgebiet

Dresden. Am Sonntagmorgen haben Bundespolizisten in Dresden zwei mutmaßliche Schleuser festgenommen.

Gegen 6.45 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte einen VW, der von der Autobahnabfahrt Dresden- Südvorstadt in Richtung Innenstadt fuhr. Die drei Personen auf der Rückbank konnten keine Dokumente vorweisen und gaben an, syrische Staatsangehörige zu sein. Im Kofferraum des Autos entdeckten die Beamten wenig später einen weiteren syrischen Staatsangehörigen. Bei dem Fahrer und vermutlichen Schleuser handelte es sich um einen ukrainischen Staatsangehörigen, welcher vorläufig festgenommen wurde. Die vier Syrer im Alter von 22,28,37 und 44 Jahren wurden an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

Zweiter Fahrer flüchtete zunächst

Ein zweites Fahrzeug, welches mit dem Volkswagen in Richtung Innenstadt fuhr, konnte sich einer Kontrolle zunächst entziehen, wurde jedoch etwa 30 Minuten später durch Einsatzkräfte gestoppt und kontrolliert. Auch der ukrainische Fahrer dieses Fahrzeugs wurde vorläufig festgenommen. Weitere Personen befanden sich zum Kontrollzeitpunkt nicht im Fahrzeug. Laut Bundespolizei wurden mit diesem Fahrzeug jedoch ebenfalls mehrere Personen in das Bundesgebiet eingeschleust. Die Bundespolizei Dresden ermittelt nun wegen des Einschleusens von Ausländern gegen die beiden Fahrer.