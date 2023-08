Bundespolizei schnappt Diebesduo am Dresdner Hauptbahnhof

Nachfolger des Palais Sommers

Kultursommer am Japanischen Palais in Dresden fällt ins Wasser

Am 23. August sollte der Kultursommer am Japanischen Palais in Dresden starten. Nachdem Veranstalter Thomas Jurisch das Programm wegen fehlender Gelder bereits hatte kürzen müssen, hat er das Event nun komplett abgesagt.