﻿Auf nach Mannheim: Dresdens Stadtrat geht auf Reisen

Das hat es lange nicht gegeben: Der Stadtrat in Dresden geht auf Reisen. In Baden-Württemberg sollen sich die 70 Stadträte Inspiration holen für ein ganz besonderes Vorhaben.

Dresden. Stadträte werfen Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) regelmäßig vor, er sei unnahbar und wenig kommunikativ. Jetzt geht Hilbert in die Kommunikationsoffensive und lädt den gesamten 70-köpfigen Stadtrat zu einer Art Klassenfahrt ein.

„Die Idee, mich mit Ihnen außerhalb der Stadtrats- und Ausschusssitzungen und ohne die sonst oft vorhandenen zeitlichen Beschränkungen zu einem gemeinsamen Austausch zusammenzufinden, konnte zwischenzeitlich in einer Planung konkretisiert werden“, schreibt Hilbert jetzt den Stadträten.

Dresden bewirbt sich um die Bundesgartenschau

Er lädt die Kommunalpolitiker am 7. und 8. Juli zu einer Reise nach Mannheim ein. Bereits die Anreise mit dem Reisebus oder der Bahn könne Gelegenheit geben, miteinander ins Gespräch zu kommen, kündigte der OB an. Mannheim wurde nicht ohne Grund als Reiseziel auserkoren: In der Großstadt in Baden-Württemberg, mit 325 000 Einwohnern deutlich kleiner als Dresden, sei unter anderem ein Besuch des Ausstellungsgeländes der Bundesgartenschau geplant, so Hilbert.

Dresden bewirbt sich um die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2033, der Besuch der Buga in Mannheim könnte also durchaus neue Ideen für das hiesige Bewerbungskonzept befördern. Vertreter der Stadt Mannheim und Vertreter der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft würden die Gäste aus Dresden zu einzelnen Programmpunkten begleiten.

Bewerbungsbeirat fährt mit

Hilbert hat bereits einen Buga-Bewerbungsbeirat gegründet, der zunächst die Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für die Austragung der Bundesgartenschau in Dresden begleiten soll. In diesem Gremium arbeiten neben Vertretern der Stadtratsfraktionen auch Fachleute der Technischen Universität Dresden, des Leibniz-Instituts für ökologische Raumordnung, des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Sachsen, der Landesgruppe Sachsen des Bundes Deutscher Landschaftsarchitekten sowie des Stadtverbands Dresdner Gartenfreunde mit. Die Mitglieder des Beirats sollen den Stadtrat auf der Fahrt nach Mannheim begleiten.

Am 7. Juli startet die Delegation in aller Frühe und wird einen Tag spät abends zurückkehren, kündigte der OB an. Um die Übernachtung brauchen sich die Reiseteilnehmer nicht zu kümmern, das erledigt das Bürgermeisteramt. Neben den Programmpunkten dürfte genügend Zeit für persönliche Gespräche mit dem OB bleiben.