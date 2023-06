﻿Diese Bundesmittel fließen für berühmte Bauwerke in Dresden

Dresden. Wie schnell ein Objekt saniert werden kann, hängt immer auch vom Geld ab. In der Kasse liegen 1,5 Millionen Euro. Eine Million Euro gibt die Stadt, eine halbe Million Euro steuert der Freistaat Sachsen bei. So war es bis Mittwochmittag.

Dann tagte der Haushaltsausschuss des Bundestags in Berlin. Und verdoppelte den Sanierungsetat fast. 1,427 Millionen Euro gibt der Bund für das Römische Bad des Schlosses Albrechtsberg. Das teilten mehrere Bundestagsabgeordnete dieser Zeitung mit.

Eindrückliche Sehenswürdigkeiten

„Zehn Jahre lang wurde das Römische Bad von Bauzäunen versperrt und war in desolatem Zustand“, erklärte Kassem Taher Saleh (Bündnis 90/Die Grünen). „Nachdem inzwischen Gelder aus dem Stadtrat und dem Landtag für die Sanierung geflossen sind, freue ich mich als Bauingenieur sehr, dass der Bund nun auch Mittel zur Verfügung stellt.“

Morbider Charme: Das Römische Bad ist stark sanierungsbedürftig. Der Bund beteiligt sich an den Kosten. © Quelle: Anja Schneider

Die imposanten Säulen und das Becken seien eindrückliche Sehenswürdigkeiten in Dresden, so der Bundestagsabgeordnete. Mit der Nähe zum Elberadweg, der einzigartigen Architektur und der wunderschönen Aussicht werde ein ganz besonderer Ort für die Dresdner und die Gäste der Stadt erhalten. „Es ist wichtig, dass wir mit solchen Förderprogrammen den Denkmalsschutz voranbringen und so kulturell wichtige Bauwerke auch für zukünftige Generationen erfahrbar machen“, sagte der Grünen-Politiker.

Geld für die größte ostdeutsche Kläranlage

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Rasha Nasr wies darauf hin, dass der Bund nicht nur das Römische Bad auf die Förderliste genommen hat, sondern auch den historischen Schornstein auf der Kläranlage in Kaditz. Für die Sanierung fließen 321 750 Euro, so die Sozialdemokratin. „Der Bund beteiligt sich daran, das Römische Bad zu sanieren, damit es endlich wieder der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann. Auch die Förderung für die über 100 Jahre alte größte ostdeutsche Kläranlage außerhalb Berlins ist ein wichtiger Beitrag, um das historische Stadtbild zu erhalten“, sagte Nasr.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Lars Rohwer sagte, er sei froh darüber, dass zwei Projektanträge aus Dresden erfolgreich waren. „Als Bau-Politiker kenne ich die Herausforderungen des Denkmalschutzes gut und bin froh, dass der Bund an dieser Stelle so kräftig finanzielle Schützenhilfe leistet“, so Rohwer.

162 Projekte in ganz Deutschland

Mit dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes hat der Haushaltsausschuss rund 49 Millionen Euro für 162 Projekte in ganz Deutschland freigegeben. Darunter befinden sich 13 Projekte aus dem Freistaat Sachsen. So wird auch das Barockschloss Oberlichtenau bei Pulsnitz gefördert.

