﻿Bund finanziert neue Dauerausstellung im Hygiene-Museum Dresden

Dresden. Bundesmittel für eine Dresdner Institution: Das Deutsche Hygiene-Museum wird mit 567 970 Euro als eine von deutschlandweit 26 national bedeutsamen Kultureinrichtungen im Programm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland“ von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) bedacht. Das teilte die Bundesregierung am Mittwoch mit.

Neugestaltung der Dauerausstellung

Mit dem Programm werden Investitionen zum Erhalt und zur Profilierung national bedeutsamer und das nationale Kulturerbe prägender Kultureinrichtungen in der Bundesrepublik gefördert. Die Mittel für das Hygiene-Museum fließen in die Modernisierung der Veranstaltungsräume, die nachhaltige Gestaltung der Außenanlagen und die Neugestaltung der Dauerausstellung „Abenteuer Mensch“.

Einzigartige Räume des gesellschaftlichen Diskurses

Kassem Taher Saleh, Bundestagsabgeordneter für die Grünen aus Dresden, erklärte: „Das Hygiene-Museum ist ein kulturelles und architektonisches Wahrzeichen von Dresden und geht mit den von Kulturstaatsministerin Roth geförderten nachhaltigen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen als Vorbild voran. Kultureinrichtungen müssen zukunftsfähig und krisensicher gemacht werden, denn sie sind einzigartige Räume des gesellschaftlichen Diskurses und der außerschulischen Bildung.“

Forum für gesellschaftlichen Austausch

Mit der geförderten neuen Dauerausstellung „Abenteuer Mensch” leiste das Hygiene-Museum einen wesentlichen Beitrag zur Aufarbeitung der grauenhaften Folgen pseudowissenschaftlicher Praxen wie die Eugenik oder die „Rassentheorie” der Nazis, auch in seiner eigenen Historie, so Taher Saleh. „Die Ausstellung bietet aber auch die gerade für junge Menschen so wichtige Auseinandersetzung mit Körper und Sexualität, dem Wandel des gesellschaftlichen Diskurses um die Entstehung des Lebens und der Geschlechtsentwicklung. Mit dieser Förderung unterstützt die Bundesregierung ein essentielles Forum für gesellschaftlichen Austausch.“