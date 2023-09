﻿Das sind die wichtigsten Vorhaben zur Buga33 in Dresden

Dresden. Wenn Dresden im Jahr 2033 die Bundesgartenschau (Buga) ausrichten darf, „haben wir einen dramatischen Kraftschub für die Stadtentwicklung vor uns.“ Mit diesen Worten warb Oberbürgermeister Dirk Hilbert am Mittwochabend im Rathaus unter den Teilnehmern des „Buga-Dialoges II“ für die Bewerbung der Stadt. Die Buga sei die Chance, die Stadtentwicklung in zehn Jahren so voranzutreiben, was sonst 50 Jahre dauern würde.

Die Veranstaltung im Rathaus fand als weiterer Baustein einer breit angelegten Bürgerbeteiligung statt. Diesmal wurde der Inhalt der Machbarkeitsstudie vorgestellt. Der Plenarsaal des Rathauses war gut gefüllt. Neben Vertretern von Ämtern, Einrichtungen, Institutionen und Vereinen waren viele Bürger auch aus privatem Interesse gekommen. Nach der Kurz-Vorstellung der Studie konnte jeder noch mal Meinungen und Anregungen einbringen.

Das ist der Fahrplan

Bis zum 15. September soll die Machbarkeitsstudie endgültig fertig sein und den Stadträten dann zur Diskussion vorgelegt werden. Die Beschlussfassung ist für den 14. Dezember geplant. Sagt der Stadtrat ja, bewirbt sich die Stadt Dresden in der ersten Jahreshälfte 2024 mit ihrem Konzept bei der Bundesgartenschaugesellschaft (DBG). Wenn diese zustimmt, werde ein Durchführungsvertrag zwischen beiden geschlossen, hieß es am Mittwochabend. Es folge – auch noch 2024 – die Gründung der Buga33 gGmbH.

Wo das Bundesgartenschaugelände ist

In Dresden ist kein in sich abgeschlossenes Buga-Gelände geplant. Es soll über die Stadt verteilt mehrere Buga-Standorte mit unterschiedlichen Ausrichtungen geben. Dresden nimmt in seinem Konzept mehrere Areale auf, die ohnehin früher oder später entwickelt werden sollen.

Dass die Buga in Dresden an verschiedenen Standorten platziert werden soll, sei ein moderner Ansatz, findet Ulrich Krüger von ULK Landschaftsarchitekten. Sein Büro und die Kommunalentwicklung Mitteldeutschland GmbH (KEM) bilden die Arbeitsgemeinschaft, die mit der Erarbeitung der Machbarkeitsstudie beauftragt worden war.

Eine zusammenhängende Brache in der Innenstadt, die sich von der Größe her für eine Buga eigne – so etwas gebe es heute nicht mehr. Heute platziere sich die moderne Gartenschau – denn das Format müsse sich ja weiterentwickeln – an verschiedenen Stellen, „um möglichst dem gesamten Stadtgebiet irgendwie Nutzen zu geben“, sagt Krüger. Das ist überhaupt der Ansatz. Das, was für die Buga geschaffen wird, soll auch langfristig für die Bürger einen Nutzen haben.

Außerdem ist die Hoffnung, dass Buga-Besucher in Dresden länger verweilen, wenn es so viel an verschiedenen Orten zu sehen gibt, zumal die Stadt selber und auch das Umland jenseits der Buga jede Menge zu bieten haben.

Stadt rechnet mit 2,9 Millionen Besuchern

Von einem Ort zum anderen sollen die Besucher wohl vor allem mit dem ÖPNV kommen. „Es soll nicht so sein, dass die Verbindung zwischen den Standorten möglichst schnell ist“, hieß es von den Planern. Entschleunigung sei gewünscht.

Prompt kam daraufhin dann in der späteren Diskussion die Mahnung, dass der ÖPNV dann auch so aufgestellt wird, dass er das erwartete Besucheraufkommen bewältigen kann. Gerechnet wird mit 2,9 Millionen Buga-Besuchern.

Welche Gebiete entwickelt werden sollen

Der größte Buga-Standort ist die Galopprennbahn in Seidnitz mit dem tangierenden „Blauen Band Geberbach“, das von Prohlis bis zur Elbe führen soll, sowie den Kiesseen in Leuben. Die Galopprennbahn soll mehr für die Naherholung entwickelt werden. Der Plan ist, sowohl im Innenfeld als auch um die Rennbahn später frei zugängliche Sport- und Freizeitmöglichkeiten zu schaffen. Zur Buga werden sich hier die Blumenhallen befinden.

Durch das Renaturierungsprojekt „Blaues Band Geberbach“ wird die Galopprennbahn mit den Kiesseen in Leuben verbunden, die ein weiteres von vier Kernarealen sind. Der im Gebiet befindliche Trümmerberg soll mehrere Aussichtspunkte bekommen. Die Kiesseen werden als Naherholungsgebiet weiterentwickelt.

Lageplan Kernareal Kiessee Leuben mit Übersicht möglicher Nutzungen © Quelle: LHD Dresden

Ein weiterer Standort ist der geplante Südpark. Eine Fußgängerbrücke über die Bergstraße soll Südpark mit Bismarcksäule und Volkspark Räcknitz verbinden. „Wir wollen für die Bevölkerung einen neuen Park schaffen, Stadtteile vernetzen und der TU Dresden ein grünes Rückgrat geben“, so die Planer. An den Hauptachsen will man Flächen für Wechselflor schaffen. Im Bereich Nord-Süd-Achse wurde das gerettete Pinguincafé integriert. Richtung Bismarcksäule platziert eine erste Vision Schaugärten.

Lageplan Kernareal Südpark (links), Fußgängerbrücke über die Bergstraße, Bismarcksäule und Volkspark Räcknitz (rechts oben). © Quelle: LHD

Das vierte Buga-Kerngebiet befindet sich im Norden Dresdens. Es umfasst Hechtpark, St. Pauli-Friedhof und Proschhübel. Anhand des Hechtparkes will man demonstrieren, wie ein klimaresilienter Park in einer Stadt aussehen kann.

Der Proschhübel soll in Verbindung mit Hechtpark und Friedhof als Naherholungsgebiet behutsam weiterentwickelt werden, wobei es noch an einer echten grünen Verbindung zum Proschhübel fehlt. Aber da kam aus dem Publikum später die Anregung, auf den Freistaat zuzugehen, der dort Flächen hat. Eine Anwohnerin aus dem Dresdner Norden äußerte Zweifel, dass sich das Naherholungsgebiet mit der in der Nähe geplanten Müllverbrennungsanlage vereinbaren lässt.

Was in der Studie noch vorgesehen ist

Die Buga-Planung umfasst vier Trümmerberge in der Stadt, die nach der Bombardierung Dresdens 1945 entstanden: im Ostragehege, am Proschhübel, in Leuben und im Südpark. „Verbunden werden diese Bereiche durch grüne Achsen mit Fuß- und Radwegen“, so die Stadt. Die Verbindung zu dem Thema schafft das Jahr 33 – 1933 die Machtergreifung Hitlers und 2033 die Buga in Dresden – vielleicht.

Der Ostraberg könnte zur Buga – im Zusammenhang mit der Veranstaltungswiese in der Rinne ein zusätzlicher Veranstaltungsbereich sein. Themen, die zu einer Bundesgartenschau gehören, könnten auch innerhalb der Messe präsentiert werden, hieß es. Der Ostraberg, so die Vision, solle nach der Buga als Freizeitfläche erhalten bleiben.

Des Weiteren zeigt die Buga-Übersichtskarte eine grüne Verbindung zwischen Galopprennbahn und Botanischem Garten. Letzterer soll neue Schaugewächshäuser bekommen. Leider würden die Investitionen dort nicht ganz so in der Priorität des Landes Sachsen liegen, hieß es.

Wo überall Eintritt bezahlt werden soll

Die Buga muss natürlich auch Geld einspielen. Gebiete, in die man nur mit Ticket kommt, sollen der gesamte Südpark, das Gebiet Proschhübel/Hechtpark und die Galopprennbahn sein. Das Gebiet Kiesseen/Trümmerberg bleibt frei zugänglich. Dass es die Anwohner kritisch sehen, wenn sie Grün- und Erholungsflächen in ihrer Nachbarschaft für ein halbes Jahr nur nutzen können, wenn sie dafür bezahlen, liegt auf der Hand.

In der Diskussion war mehrfach davon die Rede, dass ein Ticketsystem für Anwohner geschaffen werden soll, damit die für kleines Geld in dem halben Jahr die Grünanlagen in ihrer Nachbarschaft, die Teil der Buga sind, nutzen können. Dass die Galopprennbahn Teil der Buga werden soll, heiße nicht, dass dort ein halbes Jahr keine Pferderennen stattfinden, sagte Michael Kroll von der KEM GmbH. Auch hier war von Kombitickets die Rede.

