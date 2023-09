﻿Das kostet die Bundesgartenschau Dresden

Dresden. 175 Millionen Euro – das ist das Preisschild für die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2033 in Dresden. Diese Summe haben die Autoren einer Machbarkeitsstudie ermittelt, die am Mittwoch beim „Buga-Dialog II“ im Rathaus der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll. Um den gigantischen Betrag einzuordnen: Die Stadt erwartet 116,6 Millionen Euro Fördermittel von Bund und Land und will mit den Buga-Millionen in den nächsten zehn Jahren Vorhaben finanzieren, die überwiegend ohnehin auf der Agenda stehen.

Vier Kernareale stehen fest

Vier Kernareale sollen 2033 das Buga-Gelände bilden. Dazu zählen der Südpark, das Areal um den Trümmerberg in Leuben, das Gebiet rund um die Galopprennbahn Seidnitz und der Proschhübel in der Albertstadt mit der Verbindung in die Gartenstadt Hellerau. Damit ist auch ein Gebiet auf der Neustädter Elbseite bei den Kernarealen für die Buga vertreten. Der Stadtrat hatte bei der Vorstellung der ersten Pläne kritisiert, dass zunächst nur Flächen auf der Altstädter Seite vertreten waren.

Leitgedanke Nachhaltigkeit

Der Leitgedanke der Dresdner Buga-Bewerbung ist Nachhaltigkeit. Es sollen nicht künstlich schöne Ausstellungsflächen im Stadtgebiet entstehen, die nach der Bundesgartenschau wieder abgerissen werden. Sondern Grünspangen wie das „Blaue Band Geberbach“ oder Anlagen wie der Südpark bleiben den Einwohnern erhalten, wenn der Buga-Rummel vorbei ist. Mit dem Schlosspark Prohlis oder dem Archaeo-Pfad in Prohlis und Nickern besteht auch die Chance, einen sozial schwierigen Stadtteil weiter aufzuwerten.

Breite Bürgerbeteiligung

Die Stadtverwaltung hat für die Buga-Bewerbung eine breite Bürgerbeteiligung gestartet. Dazu zählt das Format „Buga-Dialog“, auf dem der Bürgerschaft die aktuellen Entwicklungen vorgestellt werden. Gleichzeitig können die Dresdner eigene Ideen einbringen.

Ambitionierter Fahrplan

Der Fahrplan für das weitere Vorgehen ist ambitioniert: Bis 15. September soll die Machbarkeitsstudie fertig sein, aus der die Stadtverwaltung bis Mitte Oktober eine Vorlage erarbeiten will. Diese soll in den Stadtbezirksbeiräten und im Finanzausschuss diskutiert werden, bevor der Stadtrat auf seiner Sitzung am 14. Dezember entscheidet.

Buga-Dialog II, Mittwoch, ab 18 Uhr im Plenarsaal des Rathauses, Anmeldungen unter www.dresden.de/buga

