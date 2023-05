﻿Pläne für Buga 2033 in Dresden: Wird der Südpark eingezäunt?

Dresden. In zehn Jahren will die Stadt Dresden die Bundesgartenschau ausrichten – mit dem Südpark im Mittelpunkt. Die Idee für die Bewerbung findet bisher viel Beifall, sorgt allerdings gerade im Dresdner Süden auch für einige Bedenken. Dort fürchten viele Menschen, dass der Südpark als Teil einer möglichen Buga nicht mehr kostenfrei zugänglich ist. Genau diese Frage könnte nun für jede Menge Zoff sorgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im November hatte OB Dirk Hilbert (FDP) eine Bewerbung um die Ausrichtung der Buga 2033 angekündigt. Bis Ende des Jahres wollen Fachleute eine Machbarkeitsstudie erstellen, um auszuloten, ob und wie die Bundesgartenschau in Dresden umsetzbar ist. Basis dafür ist eine Ideenskizze, die von verschiedenen Akteuren unter Federführung des Instituts für Landschaftsarchitektur der TU Dresden erarbeitet wurde.

Südpark soll Mittelpunkt der Buga werden

Die Ideenskizze stellt das Blaue Band Geberbach im Dresdner Südosten sowie den Südpark in den Fokus. Angedacht ist unter anderem ein Grünzug, der von der Altstadt über den Großen Garten und den Campus der TU auf die Südhöhe führt. Der Südpark galt dabei von Beginn an als Mittelpunkt der Buga.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der neue Waldspielplatz im Südpark ist Mitte Mai eröffnet worden. © Quelle: Mike Schiller/Archiv

Im noch recht jungen Südpark hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Die Stadt ließ neue Wege anlegen, Ende vergangenen Jahres entstand im oberen Teil des über Jahre vernachlässigten fast 37 Hektar großen Areals am Hang zwischen Nöthnitzer und Kohlenstraße eine große Streuobstwiese und erst vor wenigen Tagen konnte der neue Waldspielplatz eingeweiht werden.

Breite Bürgerbeteiligung für Vorhaben im Südpark

Schritt für Schritt, so der Plan, soll der Südpark als Anlage für Freizeit und Erholung entwickelt werden. Ein vom Stadtrat beschlossener Bebauungsplan, dem eine umfassende Bürgerbeteiligung vorausgegangen war, formuliert sehr detailliert die Entwicklungsperspektiven für den Südpark. Ein Schwerpunkt: naturbelassene Flächen und Felder für eine ökologische Landwirtschaft.

Lesen Sie auch

Auf die konkrete Frage, wie das mit der Buga unter einen Hut passt, blieb das Bürgermeisteramt im Februar auf DNN-Anfrage noch sehr vage und verwies auf die Machbarkeitsstudie. In deren Rahmen „werden unter anderem auch die Fragestellungen bezüglich städtebaulicher und regionalplanerischer Zielsetzungen und der Eignung und Auswahl der Buga-Standorte behandelt.“ Dem Ergebnis der Studie könne nicht vorgegriffen werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stadt will Eintritt für Kernareale kassieren

Inzwischen sind die Planer offenkundig schon einige Schritte weiter. Auf der Bewerbungsbeiratssitzung Ende vergangener Woche präsentierten Fachleute bereits sehr konkrete Pläne. Darin taucht der Südpark mit dem angrenzenden Grünzug rund um die Bismarcksäule auf der Räcknitzhöhe und dem Volkspark Räcknitz nun als Kernareal auf. Nach DNN-Informationen ist angedacht, für den Zutritt zu den Kernarealen Eintritt zu kassieren. Die dazu von den Planern getätigten Aussagen legen nahe, dass dazu weite Teile des fast 60 Hektar großen Geländes eingezäunt werden könnten.

Genau das hatte jüngst Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) aber ausgeschlossen. „Einen abgesperrten Südpark wird es nicht geben“, hatte die Politikerin anlässlich der Eröffnung des Waldspielplatzes auf Nachfrage der DNN ausdrücklich erklärt. Und: Die öffentliche Nutzung muss aus Sicht der Verwaltungschefin weiter möglich sein. Es sei wichtig, dabei auf die Meinung der Bürger zu achten.

SPD-Chef Pallas fordert Klarheit

Genau das mahnen mit Blick auf die Buga auch Vertreter aus der Partei der Umweltbürgermeisterin an – ebenso wie die Dresdner Sozialdemokraten. In den vergangenen Wochen hatten Mitglieder beider Parteien ihre Bedenken zum Ausdruck gebracht. Von zerstörten Wegebeziehungen zwischen den angrenzenden Stadtteilen und insbesondere zwischen Campus und Südhöhe ist die Rede, aber auch der Sorge, dass die unter ei­ner breiten Bürgerbeteiligung festgezurrten Vorhaben für den Südpark teils oder ganz auf der Strecke bleiben könnten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Albrecht Pallas, Chef der Dresdner SPD und Landtagsabgeordneter, hatte seinerzeit als Stadtrat aktiv an den Planungen für den Südpark mitgewirkt. Den Menschen sei eine schonende Nutzung und eine naturnahe Gestaltung sehr wichtig gewesen, sagt der Sozialdemokrat. Deshalb, so erklärt Albrecht Pallas, stehe es außer Frage, dass weite Teile des Parks zur Buga frei zugänglich bleiben. Hinsichtlich der bisherigen sehr unterschiedlichen Aussagen, ob der Südpark nun eingezäunt wird oder nicht, fordert er eine rasche Aufklärung: „Wir brauchen Klarheit darüber, was geplant ist.“

FDP-Politiker hält Zaun nicht für Problem

Für weniger problematisch hält derweil der Plauener FDP-Stadtbezirksbeirat Sven Gärtner einen mö­glichen Zaun. Der Südpark könne „durch die Einbeziehung in die Buga-Planungen gewinnen.“ Die Buga würde das Gelände spürbar aufwerten. „Das abzulehnen, weil der Park in der Zeit eingezäunt und Eintritt verlangt werden müsste, wäre ein großer Fehler.“ Für die Menschen aus der näheren Umgebung seien stattdessen aber Kompromisse denkbar wie etwa „Anwohnertickets oder die Öffnung in wenig nachgefragten Stunden für Sport oder Ähnlichem“, so Sven Gärtner.

Eva Jähnigen hatte sich zudem auch über die bisherigen Entwicklungsziele für den Südpark geäußert. Projekte, wie der geplante und dringend benötigte Sportplatz für den Vereins- und Freizeitsport inklusive Skateranlage, wären mit der Buga nicht vom Tisch. „Diese Projekte stehen bisher nicht infrage“, erklärt Eva Jähnigen. Mit dem beschlossenen Bebauungsplan gebe es klare Vorgaben, was auf dem Gelände geht – und was nicht.

Neue Chance für Brücke über die Bergstraße

Auch den Bau von Ausstellungshallen im Südpark schließt sie aus. Wegen der teils steilen Hanglage und wegen der Entwässerungsfrage sei dies ohnehin nicht möglich, wie Fachleute aus dem Grünflächenamt erklären. Das würde massive Probleme für die Lehr- und Forschungsgebäude auf dem Unicampus an der Nöthnitzer Straße mit sich bringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein inzwischen längst schon zu den Akten gelegtes Projekt könnte durch die Buga wiederum aus der Schublade geholt werden. In den ursprünglichen Plänen für den Südpark war auch eine Verbindungsbrücke über die Bergstraße zwischen Südpark und den Bereich um die Bismarcksäule vorgesehen – die aus Gründen der Finanzierbarkeit und nur sehr schwierigen Umsetzbarkeit bald wieder gestrichen worden war. Die Querung, so sagt Eva Jähnigen, werde in den aktuellen Planungen nun erneut mit bedacht.

DNN