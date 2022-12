﻿Bürgerumfrage: Dresden punktet vor allem als Kulturstadt mit viel Grün

Ergebnisse der Kommunalen Bürgerumfrage hat die Stadt in ihrem Heft „Dresden in Zahlen“ veröffentlicht. Wie die Dresdner ihre Stadt und ihre wirtschaftliche Lage sehen und wer von Armut bedroht ist.

Dresden. Sachsens Landeshauptstadt ist eine schöne grüne Kulturstadt an der Elbe, die etwas konservativ und fremdenfeindlich daherkommt und mit Sport nicht viel am Hut hat. Die Bewohner schätzen ihre wirtschaftliche Lage trotz Corona und Ukraine-Krieg überwiegend als gut ein. So könnte man – etwas oberflächlich betrachtet – einige Ergebnisse der Kommunalen Bürgerumfrage 2022 zusammenfassen, die die Stadtverwaltung jetzt im aktuellen Quartalsheft „Dresden in Zahlen“ für dieses Jahr veröffentlicht hat.

Dresdner beurteilen ihre wirtschaftliche Lage überwiegend als gut

Der etwas genauere Blick auf die Daten, die alle zwei Jahre erhoben werden, offenbart einige interessante Details. So bezeichneten 14 Prozent der Umfrageteilnehmer ihre derzeitige persönlich-wirtschaftliche Lage als „sehr gut.“ Derselbe Wert wie im Jahr 2020. Knapp 57 Prozent schätzen sie als „gut“ ein. Das zusammen ergibt mit 71 Prozent den höchsten Wert aller bisherigen Bürgerumfragen.

Demgegenüber antworteten nur sieben Prozent, ihnen gehe es wirtschaftlich "schlecht" oder "sehr schlecht" – ein Prozent mehr als vor zwei Jahren. Allerdings: Die Statistikstelle der Stadt hatte die Befragung im März begonnen, also kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine und lange vor den dramatischen Entwicklungen bei den Energiepreisen. Es könnte also sein, dass sich der Blick der Befragten auf ihre wirtschaftliche Situation inzwischen etwas eingetrübt hat.

Warnung: Armutsgefahr betrifft vor allem eine Gruppe

Die gefühlte Situation deckt sich durchaus mit statistischen Daten. So ist das durchschnittliche Haushaltsnettoeinkommen der Dresdnerinnen und Dresdner seit der Umfrage vor zwei Jahren von 2300 auf nunmehr 2470 Euro gestiegen. Dennoch kommt aus dem Bürgeramt auch die Warnung vor wachsender Armutsgefahr. Ein Hauptgrund dafür sind steigende Wohnkosten. Besonders trifft das Einpersonenhaushalte. Rund 23 Prozent von ihnen sind nach Berechnungen der Statistikstelle armutsgefährdet.

Das liegt insgesamt etwa auf dem Niveau der Vorjahre. Aber: Auf 22 Prozent deutlich gestiegen ist die Armutsgefährdungsquote bei alleinlebenden Rentnern. Die war vor zwei Jahren noch vom Spitzenwert 25 Prozent (2018) auf unter 20 Prozent gesunken. Nun liegt sie wieder bei 22 Prozent. Und keine Überraschung: Die anteilig wenigsten Armen finden sich, wie auch in vorherigen Umfragen, in Haushalten mit zwei Erwerbstätigen.

Einwohner sehen Dresden vor allem als Kulturstadt

Und was denken die Dresdner über ihre Stadt? Es zeigt sich, dass Eigenschaften, die vor allem Touristen nach Dresden ziehen (sollen), offenbar auch jene sind, die die Einwohner besonders schätzen. Auf die Frage, welche drei Themen sie vor allem mit ihrer Stadt verbinden, liegen Antworten aus dem Bereich Kultur mit 61 Prozent unangefochten an der Spitze, gefolgt von Natur/Umwelt (35 Prozent), Politik/Gesellschaft (30 Prozent) sowie Lebensqualität und Ästhetik (je 26 Prozent). Hingegen können Wissenschaft und Bildung (14 Prozent) und Sport (drei Prozent) deutlich weniger punkten.

Und noch etwas fällt auf: Bis auf „Ästhetik“ werden alle Bereiche, die Spitzenplätze belegen, von Menschen deutlich öfter genannt, die im Laufe ihres Lebens nach Dresden gezogen sind, als von jenen, die schon länger in der Stadt wohnen. Ganz besonders betrifft das mit Politik und Gesellschaft, einen Bereich, der mit Attributen wie „international“ und „konservativ“ assoziiert wird, aber mit „fremdenfeindlich“ im Empfinden der Befragten auch negativ belegt ist. Während 34 Prozent der Zugezogenen Eigenschaften nennen, die in diesen Bereich fallen, sind es bei den in Dresden Geborenen nur 25 Prozent.

Die meistgenannten Attribute für Dresden Merkmal %* kulturell 12 Geburt, Heimat, Hochzeit, ... 8 schön 6 historisch 5 grün 5 Elbe 3 Politik/Gesellschaft (negativ) 3 Sehenswürdigkeiten (Kultur) 3 kunstvoll 3 Lebensqualität (positiv) 2 *gewichtet ,

Interesse an Politik und Gesellschaft nimmt mit zunehmender Wohndauer ab

Und das Thema „Politik und Gesellschaft“ verliert offenbar mit zunehmender Wohndauer an Bedeutung. Bei jenen, die in den vergangenen drei Jahren in die Stadt gezogen sind, spielt es zu 40 Prozent eine Rolle. Bei Personen, die schon drei bis fünf Jahre in Dresden leben, sind es sechs Prozentpunkte weniger. Und jene, die bereits 40 Jahre oder länger hier wohnen, nennen Merkmale aus diesem Themenbereich nur noch zu 19 Prozent.

Die Identifikation mit Dresden als Kulturstadt wächst mit dem Bildungsgrad. Von Personen mit Abitur, Fachhochschulreife und Realschulabschluss geben mehr als 60 Prozent der Befragten Adjektive aus diesem Bereich an. Bei Personen, die noch die Schule besuchen oder die Schule ohne Abschluss verlassen haben, sind es 44 Prozent. Für diese Gruppe spielt der Bereich „Lebensqualität“ mit 40 Prozent eine große Rolle.

Fazit: Insgesamt haben die Dresdner ein recht positives Bild von ihrer Stadt

Was bedeutet das Ergebnis dieses Teils der Bürgerumfrage nun? Die Statistikstelle nennt nur Zahlen und zieht das Fazit: „Somit haben die Bürgerinnen und Bürger Dresdens insgesamt ein recht positives Bild von ihrer Stadt.“ Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hatte zum Start der Befragung gesagt, die Ergebnisse sollen Stadtrat und Stadtverwaltung als Grundlage für zukünftige Entscheidungen dienen.

Ist die Bürgerumfrage repräsentativ? 18 000 Fragebögen hat die Kommunale Statistikstelle verschickt, nur ein Drittel kam ausgefüllt zurück. Da stellt sich die Frage: Sind die Ergebnisse der Bürgerumfrage eigentlich repräsentativ? Aus dem Geschäftsbereich Ordnung und Sicherheit der Stadtverwaltung heßt es dazu auf Anfrage, eine Rücklaufquote von einem Drittel sei für eine Bürgerumfrage als relativ hoch einzuschätzen. Dass die Umfrage repräsentativ ist, sei aus mehreren Gründen gewährleistet. Zum einen werde eine Zufallsstichprobe aus dem Melderegister gezogen, bei der jede Bürgerin und jeder Bürger im Alter von 16 bis 90 Jahren die gleiche Chance hat, in die Auswahl zu gelangen. Da es Verzerrungen beim Rücklauf geben könne, erfolge eine Gewichtung der Daten über die Merkmale Stadtteil, Geschlecht, Familienstand und Haushaltsgröße, da diese nachweislich einen Einfluss auf die Teilnahmebereitschaft haben. So antworteten beispielsweise Frauen häufiger als Männer und Personen aus Gorbitz seltener als Personen aus Klotzsche. Diese Merkmale werden mit den statistischen Daten zu allen Dresdnerinnen und Dresdnern verglichen und so bewertet, dass die Antworten von unterrepräsentierten Personengruppen ein höheres Gewicht erhalten. Damit seien aussagekräftige Auswertungen für die Gesamtstadt sowie für die 17 Stadträume möglich.

Vielleicht gibt die Umfrage mit der vergleichsweise geringen Bedeutung der Bereiche „Wissenschaft und Bildung“ sowie „Sport“ ja einen Fingerzeig darauf, dass es in einer Hochschulstadt mit vielen Profisportvereinen noch einiges zu tun gibt, bei der Sanierung von Schulen und Sportstätten.