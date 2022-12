Am Donnerstagnachmittag musste die Bürgerstraße in Dresden-Pieschen gesperrt werden. Grund war ein Wohnungsbrand, der sich schnell entwickelte.

Straßensperrung wegen Wohnungsbrand in Dresden-Pieschen

Dresden. Ein Wohnungsbrand hat am Donnerstagnachmittag für erhebliche Verkehrsbehinderungen in Dresden-Pieschen gesorgt. Während des Einsatzes musste die Bürgerstraße voll gesperrt werden. Auch die Dresdner Verkehrsbetriebe waren betroffen.

Das Feuer war kurz nach 14 Uhr in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Aus einem Fenster drang dichter schwarzer Rauch, Rauchmelder klingelten vernehmlich. Die zuerst eingetroffenen Einsatzkräfte alarmierten weitere Kollegen, weil sich das Feuer rasch entwickelte. Am Ende waren 40 Feuerwehrleute an den Löscharbeiten beteiligt.

Trupps unter Atemschutz drangen in die Wohnung vor, fanden aber keine Personen. Das Feuer konnte gelöscht werden. Um Brandherde auszuschließen, öffneten die Einsatzkräfte auch die Zimmerdecke. Die Wohnung ist zunächst unbewohnbar. Die Brandursache wird noch ermittelt.

