﻿Bürgermeisterwahlen: Muss Dresden zurück auf Los?

Dresden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) hat sich wie angekündigt nach den gescheiterten Beigeordnetenwahlen am Donnerstag im Stadtrat an die Landesdirektion Sachsen (LDS) gewandt. Hilbert will von der Rechtsaufsicht wissen, wann eine Neuausschreibung der Bürgermeisterposten angezeigt ist.

Ausschreibung endete am 17. Juni

Der OB verweist auf den Zeitablauf: Am 17. Juni endete die Ausschreibungsfrist für die fünf zu besetzenden Stellen. Am 11. August sollte die Wahl auf einer Sondersitzung des Stadtrats erfolgen. Das scheiterte aber schon bei der ersten Wahl. Hilbert erteilte Amtsinhaber Peter Lames (SPD) nicht das Einvernehmen als Finanzbürgermeister, im Anschluss vertagte eine Stadtratsmehrheit die weiteren Wahlen.

Bewerberlage kann sich ändern

„Eine Lösung ist derzeit nicht abzusehen“, schreibt Hilbert nun an die LDS. Insofern dränge sich die Frage auf, wie lange – im Sinne einer Bestenauslese – auf Grundlage der möglicherweise veralteten Ausschreibung die Bewerberauswahl durchgeführt werden dürfe. Nach Auffassung des Rechtsamtes könne man „nicht ewig“ an der am 17. Juni beendeten Ausschreibung festhalten, weil sich „naturgemäß die Bewerberlage im Laufe der Zeit verändern kann“, wie es in Hilberts Schreiben heißt.

Hilbert hofft auf Klärung

Für den Fall von Beigeordnetenwahlen sei der Stadtverwaltung aber kein Zeitraum bekannt. Deshalb will Hilbert wissen, ob der LDS Richtwerte oder Beispielfälle bekannt seien und ob sogar die Rechtsaufsichtsbehörde die Beigeordnetenausschreibung für gescheitert erklären könne. Hilbert hofft nun darauf, dass die Antworten zu einer Klärung beitragen werden.

Viel Arbeit für die Postboten

Damit werden die Postboten weitere Briefe zwischen den Elbseiten transportieren müssen. Die Landesdirektion hatte schon vor Hilberts Schreiben zur Feder gegriffen und den OB aufgefordert, bis zum 9. Dezember Bericht zu erstatten über die gescheiterten Wahlen und die Bemühungen der städtischen Organe, die vakanten Stellen zu besetzen.

SPD sieht die Schuld bei Hilbert

Die Vorsitzenden der Dresdner SPD, Albrecht Pallas und Rasha Nasr, sehen die Schuld für die gescheiterten Wahlen bei Hilbert. Dieser missbrauche die Einvernehmensregelung und lasse jegliches Verantwortungsbewusstsein für die Stadt vermissen, so Pallas, der die unmissverständliche Positionierung der LDS begrüßte. Der Sozialdemokrat erneuerte die Forderung der SPD nach einer Mediation, die Verhandlungen mit Respekt und auf Augenhöhe möglich machen könnte.

Hält die Brandmauer der CDU nach rechts?

Nasr kritisierte den Ausstieg der CDU aus dem Machtpoker, der einen bedrohlichen und fragwürdigen Zustand auf konservativer Seite aufzeige. Es sei zu fragen, ob die sogenannte Brandmauer der CDU nach rechts noch stehe. „Es darf – gerade in Dresden – nicht passieren, dass die Verwaltungsspitze mit Stimmen von Rechtspopulisten und Rechtsextremen gewählt wird“, so Nasr.

Dissidenten bringen sich ins Spiel

Die Dissidenten-Fraktion sieht im Verhalten der CDU eine unverhohlene Zuwendung zur AfD. „Wer nicht mehr mit Grün-Rot-Rot verhandeln möchte, will ein Bündnis mit der extremen Rechten“, erklärte der aktuelle Fraktionsvorsitzende Johannes Lichdi. Das wiederholte Angebot der vier Dissidenten-Stadträte, mit ihren Stimmen für eine stabile Zweidrittel-Mehrheit zu sorgen und damit das Einvernehmen des OB obsolet zu machen, habe die bisherige Bürgermeister-Kooperation aus Grünen, Linken, CDU und SPD abgelehnt, konstatiert Lichdi.