﻿Kommentar zum Bürgermeister-Poker in Dresden: Verhöhnung der Demokratie

Der Stadtrat sollte am Donnerstag erneut neue Bürgermeister wählen. Doch Pustekuchen: Der Bürgermeister-Poker in Dresden geht weiter. Eine Verhöhnung der Demokratie, findet DNN-Chefreporter Thomas Baumann-Hartwig.

© Quelle: via www.imago-images.de

Blick in den Plenarsaal mit den Stadträten und Bürgermeistern im Neuen Rathaus.

Dresden. Der Grüne Stephan Kühn ist Baubürgermeister. Er hat sich mit Themen wie der Verkehrswende oder der Klimaanpassung der Stadt zu befassen. Wenn er sich nicht gerade um die Unterbringung von Asylbewerbern kümmert. Oder darum, wie die Sozialverwaltung der Stadt die Wohngeldreform stemmt. Kühn ist nämlich auch Sozialbürgermeister – bis der Stadtrat das Ressort neu besetzt hat. Am Donnerstag wäre die Chance da gewesen, mit der Linken Kris Kaufmann eine fraktionsübergreifend geachtete Person als Sozialbürgermeisterin zu wählen. Doch der Linke-Fraktionsvorsitzende André Schollbach beantragte die Vertagung der Wahl. Mit Erfolg.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Das, was die sogenannte Bürgermeister-Koalition aus Grünen, Linken, CDU und SPD seit August veranstaltet, ist eine Verhöhnung der Demokratie. Das ungleiche Bündnis ist am Ende. Es geht nicht um das Wohl der Stadt oder um die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung. Es geht darum, Pfründe zu wahren und Recht zu behalten. Dass Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) keine glückliche Figur in diesem Machtpoker abgibt und es ihm nicht gelingt, die Konfliktparteien zusammenzuführen, gehört auch zur Wahrheit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Misstrauen der Partner zu groß

Gibt es einen Ausweg? In der jetzigen Konstellation nicht. Zu groß ist das Misstrauen der Partner, zu tief sind die Wunden, die sie sich seit August zugefügt haben. Das wird auch kein Mediator oder Moderator kitten können. Zumal es auch Streitparteien zusammenzuführen gilt, die nur sich im Besitz aller Wahrheiten glauben und dies den anderen absprechen.

Es wird wohl nur gehen, wenn sich alle auf das besinnen, was Beigeordnetenwahlen sein sollten: die Suche nach den besten Bewerbern. Das spricht für eine deutschlandweite Neuausschreibung der Stellen. Damit diejenigen, die den Karren in den Dreck gefahren haben, nicht ein zweites Mal unheilvolle Wirkung entfalten können, sollte der Stadtrat eine überparteiliche Findungskommission einsetzen, die die Bewerbungen sichtet und Wahlvorschläge unterbreitet. Das hätte den Vorteil, dass sich vielleicht auch Personen bewerben würden, die sich angesichts der derzeitigen Zustände mit Grausen abgewendet haben.