﻿Bürgermeisterwahl in Dresden: Wer darf eigentlich mitverhandeln?

Manchmal gibt es schon Streit über die Frage, wer eigentlich streiten darf. Die Wahl der Bürgermeister in Dresden ist das politische Streit-Thema. Jetzt streiten die Fraktionen mit dem Bürgermeister darüber, wer am Verhandlungstisch sitzen darf.

Dresden. Wenn viel auf dem Spiel steht, kann es schon mal Streit geben. Dass es schon Streit gibt, bevor es ums Ganze geht, zeigt, wie viel auf dem Spiel steht. Am Donnerstagabend hatte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) ein Gespräch mit den Spitzen der Fraktionen von CDU, Grünen, Linken, SPD und FDP über den Zuschnitt der Bürgermeisterämter und deren personelle Besetzung. Doch schon die Frage nach der Besetzung der Runde im Besprechungsraum II/13 im Rathaus löste heftigen Streit aus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fraktionen kommen und gehen, Parteien bleiben

Die SPD-Fraktion wollte nach DNN-Informationen neben ihren Verhandlungsführern auch den Dresdner Parteivorsitzenden Albrecht Pallas mit an den Tisch holen. Die Erklärung: Es gehe um Entscheidungen, die weit über die Existenz der derzeitigen SPD-Fraktion hinausreichen. Denn die beendet – rechtlich gesehen – wie jede andere Stadtratsfraktion im Jahr 2024 ihr Dasein. Nach der Kommunalwahl im Mai wird sich spätestens im September eine neue Fraktion konstituieren. Fraktionen kommen und gehen, Parteien bleiben, so die Logik des Wunsches, den die Linken unterstützen sollen.

Einige Parteien haben die Basis beteiligt

Zweiter Aspekt: Zwar werden die Beigeordneten vom Stadtrat gewählt und die Personalvorschläge von den Fraktionen unterbreitet. In einigen Parteien war jedoch die Basis an der Personalauswahl beteiligt worden – so bei den Linken und der SPD. Hier gibt es Parteibeschlüsse über die Besetzung der Ämter – insofern dränge sich die Teilnahme der Parteivorsitzenden regelrecht auf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hilbert lehnt Teilnahme der Parteivorsitzenden ab

Hilbert erteilte diesem Ansinnen eine harsche Absage. Es erschließe sich ihm nicht, was die Parteivorsitzenden in den Verhandlungsrunden zu tun hätten. Es gehe ausschließlich um Fragen, die zwischen Stadtrat und Oberbürgermeister zu klären seien. „Ich lehne eine Teilnahme der Parteivorsitzenden ab“, erklärte Hilbert kategorisch und verwies darauf, dass immerhin er zu den Runden eingeladen habe.

Lesen Sie auch

Fünf Fraktionen verhandeln über fünf Posten

Hilbert und die fünf Fraktionen wollen die Geschäftsbereiche der Bürgermeister neu zuschneiden und über die Besetzung der Posten sprechen. Während Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) und Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) nicht zur Disposition stehen, weil sie 2020 für sieben Jahre gewählt wurden, sind die fünf Geschäftsbereiche Finanzen, Soziales, Kultur, Umwelt sowie Ordnung und Sicherheit neu zu besetzen. 2020 hatten CDU, Grüne, Linke und SPD die Ämter unter sich aufgeteilt. Rot-Grün-Rot sicherte sich fünf Posten, die CDU bekam zwei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Reservetermine geplant

Hilbert sieht in dieser Verteilung die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat nicht abgebildet und verweigert der Bürgermeister-Koalition sein Einvernehmen. Die FDP fordert einen Bürgermeisterposten für sich. Bisher haben sich die Verhandlungspartner wenig bewegt. Vorsorglich hat Hilbert bereits Reservetermine für den 12. September und den 14. September geplant. Am 12. September ganztägig, am 14. September ab 16 Uhr mit offenem Ende. Am 15. September soll der Stadtrat einen zweiten Anlauf für die Wahl der Beigeordneten unternehmen. Der erste mit einer Sondersitzung am 11. August war gescheitert.