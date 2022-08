Dresden. Im kommunalpolitischen Dresden herrscht hektische Betriebsamkeit: Die Wahl von fünf Fachbürgermeistern auf einer Sondersitzung am 11. August ist gescheitert, Stadtratsfraktionen und Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) suchen in Einzelgesprächen und gemeinsamen Runden nach einem Weg aus der verfahrenen Situation. Einen Durchbruch hat es in der vergangenen Woche nach DNN-Informationen nicht gegeben. Am 15. September tagt der Stadtrat das nächste Mal.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es wird kein Chaos ausbrechen“

FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow rät zu Gelassenheit und sieht keine Eilbedürftigkeit bei den Gesprächen. Er gehe nicht davon aus, dass Chaos ausbrechen werde, wenn einzelne Bürgermeisterposten einen gewissen Zeitraum unbesetzt bleiben, sagt der Liberale. „Es geht um die nächsten sieben Jahre in Dresden. Dafür sollten wir uns Zeit nehmen und ein gutes Ergebnis erzielen.“

Wobei die Verhandlungen durchaus belastet seien, so Zastrow. „Es gibt bei den Gesprächspartnern jede Menge rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen. Das engt die Gespräche aber so sehr ein, dass es kaum noch Verhandlungsspielraum gibt.“ Das sei durchaus überraschend, weil gerade Grüne, Linke und SPD bei der Oberbürgermeisterwahl einen Wechsel hätten erreichen wollen. „Wer Dresden erst an der Spitze verändern will und nach seinem Scheitern fordert, dass nun sowohl der Zuschnitt der Bürgermeister-Ressorts als auch die Personen unverändert bleiben, handelt nicht unbedingt logisch.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

FDP-Fraktion will Oberbürgermeister stärken

Was nun aber will die FDP erreichen? Zastrow wird immer wieder vorgeworfen, mit leeren Händen in die Gespräche zu gehen und alle Vorschläge abzulehnen. „Das ist nicht richtig. Ich habe mich schon oft positioniert, auch schon lange vor der Oberbürgermeister-Wahl.“ Der FDP-Fraktion gehe es darum, die Position von Hilbert zu stärken und dafür zu sorgen, dass der OB seine Ziele umsetzen könne. „Dafür ist er ja schließlich gewählt worden.“

Konkret heiße das: Die FDP wolle mitgestalten und erhebe Anspruch auf ein Ressort, mit dem das möglich sei. Das Angebot der „Bürgermeister-Koalition“ aus CDU, Grünen, Linken und SPD, die FDP könne mit einem zusätzlichen achten Ressort Ordnung und Sicherheit übernehmen, gehe am Thema vorbei. „Wir sind gewiss nicht diejenigen, die Knöllchen verteilen, für Ruhe am Assi-Eck sorgen oder die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren. Das ist nicht der Markenkern der FDP.“

„Acht ist von fünf weit entfernt“

Im Kommunalwahlprogramm für 2019 habe die FDP die Reduzierung von sieben auf fünf Bürgermeister-Ämter gefordert. Deshalb tue er sich schwer damit, einer Aufstockung auf acht zuzustimmen, sagt Zastrow. „Acht ist von fünf sehr weit entfernt.“ Er könne einen achten Posten nur vor seiner Partei vertreten, wenn es ein Gestaltungsressort sei. Ihm falle da auf Anhieb der Bereich Mobilität ein, derzeit angesiedelt bei Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne). „Die Herausforderungen wie die Finanzierung der Dresdner Verkehrsbetriebe, den Ausbau der Königsbrücker Straße und Stauffenbergallee oder den Bau von Radwegen würden wir gerne bearbeiten“, so Zastrow.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Voraussetzung wäre ein Stadtratsbeschluss zur neuen Struktur der Bürgermeister-Ressorts und die Bereitschaft der Grünen, Mobilität abzugeben. Der andere Weg wäre, es bei sieben Dezernaten zu belassen. In diesem Fall würde die FDP sich mit dem Bereich Finanzen anfreunden können, den die SPD für sich beansprucht.

„Bürgermeister-Koalition“ ohne Zweidrittel-Mehrheit

Diese Position habe er offen in den Gesprächen vertreten, sagt Zastrow. Die FDP ist an den Verhandlungen beteiligt, weil die „Bürgermeister-Koalition“ keine Zweidrittelmehrheit für die Besetzung der Bürgermeisterposten zusammenbekommt. Die CDU will Stadtrat Steffen Kaden als Ordnungsbürgermeister platzieren, die SPD Amtsinhaber Peter Lames als Finanzbürgermeister, die Linken wollen die Amtsinhaberinnen Kris Kaufmann als Sozialbürgermeisterin und Annekatrin Klepsch als Kulturbürgermeisterin zur Wahl stellen, die Grünen setzen auf Eva Jähnigen als Umweltbürgermeisterin.

Der Oberbürgermeister kann sein Einvernehmen mit den Vorschlägen verweigern, wenn er nicht mit einer Zweidrittelmehrheit überstimmt wird. Hilbert hatte mehrfach artikuliert, dass er zum Beginn seiner zweiten Amtszeit Änderungen im Zuschnitt der Bürgermeisterämter und auch beim Personal will. Nach der Wahl 2015 hatte er die Personalvorschläge der Koalition noch ohne Widerspruch akzeptiert.