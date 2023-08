﻿Bürgermeisterdeal in Dresden rettet Rathaustouren

Dresden. Das war knapp: Fast wären die Rathaustouren für Schüler wegen der Haushaltssperre ins Wasser gefallen. „Wir sind sehr froh, dass wir unsere Touren nun doch anbieten können“, sagt Kinder- und Jugendbeauftragte Anke Lietzmann. Ihre Angebote zählen zu den freiwilligen Aufgaben der Stadt, für die momentan kein Geld da ist. Doch dann kam mit den Dissidenten die kleinste Stadtratsfraktion, bot ihre Stimmen für die Wahl von Bildungsbürgermeister Jan Donhauser (CDU) zum Ersten Bürgermeister an und handelte im Gegenzug unter anderem aus, dass die Haushaltssperre um Lietzmann einen Bogen macht.

„Die Besuche der Jugendgruppe zählen für mich zu den Höhepunkten meines Jobs“, sagt Manuel Wolf von der Fraktionsgeschäftsstelle der Dissidenten. „Obwohl viele Jugendliche anfänglich Berührungsängste haben, entwickeln sich immer wieder recht schnell lockere Gespräche. Spannend empfinde ich dabei immer den Einblick, was die Heranwachsenden so interessiert, denn an Interesse fehlt es ihnen nicht – abweichend von der populären Meinung, der Jugend von heute wäre alles egal.“

Politik für junge Leute oft zu komplziert

Das Vorhaben junger Leute, sich mit Politik zu beschäftigen, scheitere stattdessen häufig daran, wie kompliziert diese sei. „Oder besser gesagt, wie kompliziert diese von uns Erwachsenen gemacht wird“, so Wolf. Viele Schüler würden kritisieren, dass „die Politik“ nie zum Punkt komme oder keine klaren Antworten gebe. „Ich kann diese Kritik nachvollziehen, darum halte ich bei den Besuchen keine politischen Reden oder Vorträge, sondern spreche mit den Besuchern so, wie ich es mir als Jugendlicher von Erwachsenen gewünscht hätte.“

Mehr als 1000 Kinder und Jugendliche haben an der von Lietzmann initiierten Tour seit der coronabedingten Pause teilgenommen und erfahren, wie Kommunalpolitik, Stadtrat, Verwaltung und Mitbestimmung funktionieren. Lietzmann bietet die Touren für Grundschüler und für die 7. bis 12. Klassen an. Zehn Tabletcomputer stehen zur Verfügung, die bei Grundschülern wie ein Audioguide funktionieren und den Älteren mit Texten erklären, was im Rathaus wo passiert.

Zu Gast im OB-Büro

„Wir beginnen im Ratskeller, gehen in den Plenarsaal und dürfen das Büro des Oberbürgermeisters besichtigen“, erläutert die Beauftragte. Die Jugendlichen können Quizfragen wie „Wie viele Fraktionen gibt es im Stadtrat?“ oder „Wie viele Bürgermeister hat Dresden“ beantworten und kleine Preise gewinnen.

Da dank des Dissidenten-Deals die Finanzierung steht, hat Lietzmann unter www.dresden.de/rathaustour neue Termine ins Netz stellen können, die meist schnell ausgebucht sind. Donnerstag und Freitag starten je zwei Touren. Nur wenn der Stadtrat am Donnerstag sitzt, gibt es keine Touren. „Dann sind die Geschäftsstellen der Fraktionen ausgelastet“, weiß Lietzmann.

Die Tour-Teilnehmer können in die Fraktionen gehen und dort ihre Fragen loswerden, auch bei den Dissidenten. „Da entwickeln sich oft spannende Debatten“, weiß Lietzmann. Die Volkshochschule Dresden hat angefragt, ob sich das Format auch für erwachsene Menschen nutzen lässt. „Wir stellen unsere Erfahrungen gerne zur Verfügung“, sagt die Beauftragte für Kinder und Jugendliche.

