﻿Bürgermeister-Poker von Dresden auf der Zielgeraden

Dresden. Nach 15 Minuten war alles schon wieder vorbei. Der Ausschuss für Allgemeine Verwaltung des Stadtrats sollte sich am Montagnachmittag mit dem Vorschlag von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) für die künftige Verwaltungsstruktur befassen. Hilbert schlägt eine Verkleinerung der Bürgermeisterriege von sieben auf sechs Posten vor. Das ist umstritten, weil dann in der sogenannten Bürgermeister-Koalition aus Grünen, Linken, CDU und SPD eine Seite ein Amt abgeben müsste.

Ausschuss vertagt Hilbert-Plan

Eine Debatte zu dem Vorschlag im Ausschuss gab es nicht, die Stadträte vertagten die Thematik. Offizielle Begründung: Der OB habe seine Vorstellungen in den Herbstferien zu Papier gebracht. Es sei keine Möglichkeit gewesen, sich in den Fraktionen mit der Vorlage zu befassen. Das klingt nach einem Scheitern der Gespräche. Aber: Schon am Mittwoch vor der Stadtratssitzung kommt der Ausschuss erneut zu einer Sondersitzung zusammen. Dann sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden, damit der Stadtrat am 24. November die Bürgermeisterposten besetzen kann.

Drei Fraktionen am Tisch des OB

Nach DNN-Informationen trafen sich die Spitzen von drei Fraktionen nach der kurzen Ausschusssitzung am Tisch des OB und handelten eine Kompromissvariante aus. Danach wird die CDU den neuen Geschäftsbereich Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung besetzen, die Grünen erhalten das Ressort Umwelt, Recht und Sicherheit, während die Linken die Geschäftsbereiche Soziales und Kultur behalten. Wobei Soziales künftig Bürgerdienstleistungen und Gesundheit heißen soll.

Linke, Grüne und CDU auf der Gewinnerseite

Mit diesem Verhandlungsergebnis könnten Grüne, Linke und CDU ihre in den Fraktionen abgestimmten Personalvorschläge platzieren. Heißt: Eva Jähnigen könnte Umweltbürgermeisterin bleiben und als studierte Juristin die Bereiche Recht und Sicherheit nebst Ordnungsamt übernehmen. Für die Linken würden Annekatrin Klepsch Kulturbürgermeisterin und Kris Kaufmann Sozialbürgermeisterin bleiben, während CDU-Stadtrat Steffen Kaden auf das Amt des Wirtschaftsbürgermeisters rücken könnte.

Müssen neue Bereiche ausgeschrieben werden?

In der Prüfung befindet sich noch die Frage, ob die neu zugeschnittenen Geschäftsbereiche für die CDU und die Grünen neu ausgeschrieben werden müssen. Hier hofft das Rathaus dem Vernehmen nach auf eine rasche Auskunft der Landesdirektion. Die SPD-Fraktion, die bisher den mächtigen Finanzbürgermeister Peter Lames gestellt hatte, würde leer ausgehen. Hilbert will die Verantwortung für die Stadtkasse gleich mit übernehmen.

Dreierbündnis mit knapper Mehrheit

Das grün-rot-schwarze Dreierbündnis kommt im Stadtrat auf 36 Stimmen und hätte damit eine hauchdünne Mehrheit, hinzu käme die Stimme des Oberbürgermeisters. Viele Abweichler oder verhinderte Stadträte darf es nicht geben, wenn es am Donnerstag in dieser Konstellation zur Abstimmung kommen sollte. Eine einfache Mehrheit reicht für die Besetzung der vakanten Posten, wenn Hilbert sein Einvernehmen erteilt.

Die Amtszeit von fünf Beigeordneten ist abgelaufen. Seit August ringen Stadtrat und Oberbürgermeister erfolglos um eine Neubesetzung.