﻿Bürgermeister-Poker in Dresden: Zwei Fraktionen wollen alles anders

Dresden. Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) will am Donnerstag im Stadtrat Beigeordnete wählen lassen. Die FDP-Fraktion hat im Verbund mit der Fraktion Freie Wähler/Freie Bürger (FW/FB) andere Vorstellungen. „Wir sollten bis zum neuen Jahr in eine Auszeit treten, uns prinzipielle Gedanken über die Struktur der Verwaltung machen und dann die Stellen neu ausschreiben“, schlägt FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow vor.

Strategische Allianz mit elf Stimmen

FDP und FW/FB sind eine strategische Allianz beim Thema Bürgermeister eingegangen, erklärte Jens Genschmar, Vorsitzender der Fraktion FW/FB. „Wir bringen gemeinsam elf Stimmen mit, genauso viele wie die CDU, eine weniger als die Linke, zwei weniger als die Grünen, fünf mehr als die SPD.“ Das Vierer-Bündnis aus Grünen, Linken, CDU und SPD habe es monatelang nicht geschafft, für die geforderte Mehrheit zu sorgen. „Uns erschließt es sich nicht, wieso die CDU oder die Linken einen zweiten Bürgermeisterposten für sich beanspruchen oder die SPD ein Amt für sich vereinnahmen will“, sagt Zastrow.

40 Prozent werden ausgeschlossen

Es habe sich ein exklusiver Teil des Stadtrats zusammengefunden und arbeite an einer Lösung, von der 40 Prozent des Stadtrats ausgeschlossen sei, erklärte Claus Lippmann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender FW/FB. „Ich habe kein Verständnis für diese Situation, die auf die Arbeit in den Ausschüssen abfärbt. Dort gibt es keine Debatten mehr, sondern es wird nur noch abgestimmt.“

„Wir wollen die Besten für Dresden“

Ziel müsse es sein, so Zastrow, eine neue Verwaltungsstruktur zu finden. Den Vorschlag von Hilbert, die Rathausspitze von sieben auf sechs Bürgermeisterämter zu verkleinern, halten Zastrow und Genschmar für diskutabel. Die Geschäftsbereiche müssten aber anders justiert werden als im Hilbert-Vorschlag, meint Zastrow. Wenn eine neue Struktur gefunden sei, dann müssten die Posten neu ausgeschrieben werden. „Wir wollen die Besten für Dresden und nicht diejenigen, die in ihren Fraktionen den größten Rückhalt finden“, sagte Genschmar. Es gehe um die nächsten sieben Jahre, das brauche Zeit.

„Das Parteibuch ist völlig egal“

Auch das Bündnis aus FDP und FW/FB fordere das Recht, personelle Vorschläge zu unterbreiten. „Wobei uns das Parteibuch völlig egal ist. Es geht um die fachliche Qualifikation einer Person für das jeweilige Amt“, so der FW/FB-Fraktionsvorsitzende. Sollten sich die beiden Fraktionen durchsetzen, dann würde Dresden vor dem Frühjahr 2023 ohne Bürgermeister dastehen. Bis auf eine Ausnahme.

Kris Kaufmann soll Sozialbürgermeisterin bleiben

Ein Posten, so Genschmar und Zastrow, solle am Donnerstag besetzt werden. Kris Kaufmann (Die Linke) sei über alle Fraktionen hinweg anerkannt und sollte deshalb als Sozialbürgermeisterin wiedergewählt werden. Das Sozialressort sei mit Wohngeldreform, Zustrom von Flüchtlingen und sozialen Härtefällen wegen Inflation und Energiekrise stark beansprucht und sollte rasch besetzt werden. „Am Donnerstag wird es zum Schwur kommen“, sagt Zastrow. „Wir sind bereit, die Sozialbürgermeisterin zu wählen und werden genau sehen, ob andere die Wahl verhindern wollen.“

Zastrow hadert mit der CDU

Das Ressort Ordnung und Sicherheit sollte ebenso schnell besetzt werden, meint Lippmann. „Doch hier ist leider keine Einigung in Sicht, weil der Zuschnitt des Geschäftsbereichs noch nicht stimmig ist.“ FW/FB hatten dafür votiert, das Ressort mit Amtsinhaber Detlef Sittel (CDU) zu besetzen. Die CDU, sagt Zastrow, sei inhaltlich eigentlich ein Verbündeter von FDP/FW/FB, unterstütze aber seit mehreren Jahren links-grüne Vorhaben mit ihrem Abstimmungsverhalten. „Es ist tragisch, mit ansehen zu müssen, wie die CDU immer weiter schrumpft.“

Frischer Wind mit neuem Personal?

Zastrow stärkte Hilbert in seinem Bemühen, die Verwaltung zu reformieren, den Rücken. „Es lohnt sich, dass der Oberbürgermeister kämpft, damit es in Dresden nicht im gleichen Trott weiter geht wie bisher.“ Er sei der festen Überzeugung, dass mit neuem Personal frischer Wind in die Verwaltung einziehen müsse, so der FDP-Fraktionsvorsitzende.

Kein Bürgermeister mit AfD-Parteibuch

Eines schließen die beiden Fraktionen aus: einen Bürgermeister mit AfD-Parteibuch. „Die AfD hat so viel mit sich selbst zu tun. Ich sehe diese Fraktion nicht mit am Verhandlungstisch“, so Zastrow. Vorschläge der AfD zur Besetzung der Bürgermeisterposten habe er noch nicht gesehen, erklärte Lippmann.