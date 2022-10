﻿Neue Vorschläge des OB im Streit um Dresdens Bürgermeister

Neuer Schwung im Streit um Bürgermeisterposten in Dresden: Oberbürgermeister Dirk Hilbert will die Verwaltung völlig umkrempeln. Für die neue Struktur sollen erste Wahlen im Stadtrat im November stattfinden.

Dresden. In Dresden enden derzeit die Amtszeiten von fünf Bürgermeistern. Die Neubesetzung dieser Beigeordnetenposten ist bislang gescheitert. Die Verhandlungen stecken in der Sackgasse. Jetzt macht Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) verschiedene Vorschläge für eine neue Verwaltungsstruktur. „Die Fraktionen können sich jetzt damit auseinandersetzen, wie wir zu neuen Geschäftsbereichen und zu Wahlen kommen“, sagte Hilbert am Freitag.

Das Stadtoberhaupt hat drei Varianten auf den Tisch gelegt. In zwei Fällen würde es künftig nur noch fünf Geschäftsbereiche und damit auch nur noch fünf Bürgermeister neben dem Zuständigkeitsbereich des OB geben. In der dritten Variante sieht der Hilbert-Vorschlag einen sechsten Geschäftsbereich vor.