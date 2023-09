Bürgerinitiative gegen Asylpläne in Gorbitz

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

ist es gerecht, wenn einige wenige Viertel in Dresden fast die gesamte Last der Migration tragen müssen? In Prohlis, Gorbitz und Reick sind die Mieten noch günstig, also wohnen hier besonders viele Menschen mit Migrationshintergrund. In den Vierteln verfügt die Stadt noch über eigene Flächen und Gebäude, also werden hier Asylbewerberheime gebaut. In anderen Stadtteilen hat die Stadt früher Filetstücke verscherbelt, jetzt stehen dort schicke Wohnhäuser mit teuren Eigentumswohnungen.

Protest am Gartenzaun im Obergorbitz. © Quelle: tbh

Und wenn mal am Weißen Hirsch ein Kitagebäude frei wird, dann darf die Stadt nicht mal prüfen, ob dieses als Asylunterkunft geeignet ist - so hat es der Stadtrat jüngst auf Antrag der CDU beschlossen. Ist das gerecht? Eine Bürgerinitiative aus Gorbitz mahnt Verteilungsgerechtigkeit an, und diese Debatte muss geführt werden, damit die Stadt nicht noch weiter auseinanderdriftet in „reiche“ und „arme“ Viertel. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Ich bin geschockt, ich muss jetzt erstmal nach Hause und das meiner Frau erzählen. Wolfgang Koch Dresdner, über das Aus der Rosen-Apotheke

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Die Rosen-Apotheke in Dresden-Striesen. Das Eckhaus, das sie im Erdgeschoss beherbergt, ist eines der wenigen auf der Borsbergstraße, die bei den Bombenangriffen im Februar 1945 nicht zerstört wurden. © Quelle: Holger Grigutsch

Bitteres Aus für Rosen-Apotheke in Dresden-Striesen nach 116 Jahren

Sie hat den Bombenangriff im Februar 1945 überstanden, die Verstaatlichung zu DDR-Zeiten und die Reprivatisierung nach der Wiedervereinigung. Warum für die traditionsreiche Apotheke jetzt Schluss ist. Jetzt lesen

Aus unserem Netzwerk

Beamte der Bundespolizei stehen an der deutschen Grenze. © Quelle: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Begrenzung der Flüchtlingszahlen: Was der Staat tun kann – und was nicht

Angesichts der weiter zunehmenden Zahl von Flüchtlingen in Deutschland wächst parteiübergreifend die Bereitschaft, sie in Grenzen zu halten. Die Möglichkeiten dazu sind freilich ihrerseits begrenzt. Wir geben einen Überblick. Jetzt lesen

Start-up Monitor: Deutsche Jungunternehmen leiden unter angespannter Finanzierungslage

Der Schriftzug «Innovation» steht bei der symbolischen Eröffnung vor dem Eingang des Gebäudes der Start-up Labs Bahrenfeld. Nach dem Krisenjahr für Gründer 2022 sind wieder deutlich mehr Start-ups in Deutschland entstanden. © Quelle: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Der Start-up-Verband zeigt ein trübes Stimmungsbild in seinem Ökosystem. „Wer Zukunftsthemen liegen lässt, gefährdet Fortschritt und Wachstum“, mahnte Julia Klöckner (CDU) die Ampel. Reinhard Houben (FDP) will Bürokratie für Gründerinnen und Gründer abbauen. Jetzt lesen

Termine des Tages

10.30 Uhr: Feierliche Eröffnung des neuen Eingangsgebäudes im Wildgehege Moritzburg

18 Uhr: Zukunft des Verkehrs in Dresden - In einer Podiumsdiskussion des DGB im Gewrkschaftshaus am Schützenpatz erklären Vertreter der Verkehrsbranche (DVB, VVO, VDV) und verschiedener Lobbygruppen (Zu Fuss, SPD, Lokale Agenda 21) ihr Bild vom Verkehr der Zukunft in Dresden.

18 Uhr: Stadtentwicklungsausschuss Radebeul - Im öffentlichen Teil der Sitzung geht es unter anderem um die Umstufung eines Abschnittes des Rosa-Luxemburg-PLatzes (Vollzug des Sächsischen Straßengesetzes:) und um die Art und Weise des grundhaften Ausbaus des Augustusweges zwischen August-Bebel-Straße und Augustusweg 64d in Verbindung mit der der Kanalerneuerung der WAB. Ort: Rathaus, Ratssaal, Pestalozzistraße 6, 01445 Radebeul

Wer heute wichtig wird

Ein Vater spielt mit seinem Kind auf einem Spielplatz. Um die Frage, wer der rechtliche Vater sein darf, geht es am Dienstag beim Bundesverfassungsgericht. © Quelle: Marco Rauch/dpa

Das Bundesverfassungsgericht verhandelt zum Recht der Vaterschaftsanfechtung für leibliche Väter. Biologische Väter haben kein Recht, Vaterschaften anzufechten, wenn zwischen dem Kind und dem gesetzlichen Vater laut Familiengericht eine sozial-familiäre Beziehung besteht, der Mann also Verantwortung für das Kind trägt.

In einem solchen Fall bleibt das mit der Anfechtung ausgedrückte Begehren des biologischen Vaters, auch rechtlicher Vater des Kindes zu werden, erfolglos, auch wenn er selbst eine solche Beziehung zu seinem leiblichen Kind hat.

Der Beschwerdeführer aus Sachsen-Anhalt rügt, dass diese Regelungen seinen Grundrechten als leiblicher Vater und den Grundrechten des betroffenen Kindes nicht hinreichend Rechnung trügen. Ein Urteil wird erst in einigen Monaten erwartet. (Az. 1 BvR 2017/21)

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Taylor Swift beim NFL-Footballspiel zwischen den Kansas City Chiefs und den Chicago Bears. © Quelle: Tammy Ljungblad/TNS via ZUMA Pre

... neue Gerüchte um Taylor Swift

Taylor Swift wurde am Sonntag Seite an Seite mit Travis Kelces Mutter bei einem Footballspiel gesichtet – ein Beweis für eine Beziehung zwischen der Sängerin und dem NFL-Star? Jetzt lesen





DNN