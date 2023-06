Bürgerinformation zum Abschnitt West der Radroute Dresden-Ost

Dresden. Über den nächsten Abschnitt der Radroute Dresden Ost informiert die Stadtverwaltung interessierte Bürger am Donnerstag, 29. Juni, ab 18 Uhr. Dieses Jahr wird der Abschnitt West zwischen Straßburger Platz und Stresemannplatz umgesetzt. Was das für sie bedeutet, erfahren die Anwohner in der Aula des BSZ Bau und Technik in der Güntzstraße 3. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Neue Vorfahrtsregeln

Wenn der Straßenabschnitt zur Fahrradstraße wird, ändern sich die Vorfahrtsregeln. Statt „rechts vor links“ gilt bald „Vorfahrt gewähren“. Dafür stellt die Stadt Dresden neue Verkehrsschilder auf.

Ein aufgemalter Streifen neben den parkenden Autos soll Schutz vor sich öffnenden Türen bieten. Um die erforderliche Breite für die neue Fahrradstraße zu erreichen, fallen in einigen Bereichen Parkplätze weg. Als Ersatz entstehen neue Parkplätze in umliegenden Straßen.

Zusätzliche Ampel

Im Bereich der Fetscherstraße/Comeniusstraße wird eine zusätzliche Ampel den Verkehr regeln. Nach der Fertigstellung soll die Radroute Dresden-Ost die Innenstadt und die Stadtteile Johannstadt, Striesen, Blasewitz und Tolkewitz verbinden. Damit möchte die Stadt Dresden den Radverkehr fördern.

Internet: dresden.de/radroute-dd-ost

