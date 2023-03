﻿Was das neue Bürgergeld für Dresdner Langzeitarbeitslose bedeutet

Torsten Haidinger werkelt an Osterdekorationen beim JAB Dresden.

Dresden. Sergej Schiller stellt sich schüchtern neben sein Werk. Ein Insektenhotel, welches schicker ist als so manches Einfamilienhaus. In den letzten Monaten hat der 60-Jährige daran gearbeitet, 25 Stunden in der Woche verteilt auf fünf Tage. Geholfen und angeleitet hat ihn Maik Jähnig. Ab April wird Sergej zuhause bleiben, denn die Werkstatt für Insektenhotels des Jugend Arbeit Bildung e.V. (JAB) im Dresdner Stadtteil Niedersedlitz wird es dann nicht mehr geben.

Ein-Euro-Jobs sind Geschichte

Grund dafür ist die Einführung des sogenannten Bürgergeldes. Was für den Laien sinnvoll klingen mag, ist für den Verein und die Langzeitarbeitslosen, die hier eine Beschäftigung gefunden haben, eine Katastrophe. „Es mag gut gemeint sein von Hubertus Heil, aber uns trifft es mitten ins Mark“, sagt Vereinschefin Solveig Buder.

Den JAB gibt es seit über 30 Jahren. Er ist öffentlich anerkannter Träger und kümmert sich um die Konzeption von Arbeitsmaßnahmen, die im Behördendeutsch „Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung“ genannt werden. Besser bekannt sind sie als Ein-Euro-Jobs. Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen beim Jobcenter als nicht vermittelbar gelten, können hier 100 Stunden im Monat arbeiten und erhalten dafür 200 Euro zu ihrer staatlichen Unterstützung dazu.

JAB-Chefin Solveig Buder und Teilnehmer Sergej Schiller. Sergej baute das aufwändige Insektenhotel im Vordergrund. © Quelle: Lisa-Marie Leuteritz

Dafür bietet der JAB verschiedenste Maßnahmen an, beispielsweise die Herstellung von Insektenhotels oder Arbeiten im Grünen, mit denen sie unter anderem das Dresdner Umweltamt unterstützen. Diese sind nun komplett gestrichen worden, sagt Solveig Buder fassungslos. Von den insgesamt 16 Maßnahmen, die für das neue Jahr beantragt wurden, sind nur sechs durchgekommen.

Bedeutet: Von den 186 Teilnehmern, die durch den Verein betreut werden, bleiben nur noch 66 übrig. Der Rest muss sich wieder in sein strukturloses und oft einsames Leben zurückbegeben. Hintergrund ist, dass das neue Gesetz rund um das Bürgergeld vorsieht, Langzeitarbeitslose ab Juli 2023 in Aus- und Weiterbildungen zu vermitteln. Dazu gibt es 53 Euro mehr, als bei Hartz IV. Maßnahmen wie der Ein-Euro-Job fallen weg.

Vereinschefin: Teilnehmern wird sinnstiftende Aufgabe genommen

„Nach unserer langjährigen Erfahrung werden viele unserer Teilnehmer auch mit Aus- und Weiterbildungsprogrammen keinen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt finden“, sagt Buder. Ihnen werde eine sinnstiftende Aufgabe genommen, ebenso eine Perspektive. „Bei uns bekommt ihr Tag Struktur, sie schaffen etwas mit ihren Händen und erfahren eine Wertschätzung, dass auch sie in der Gesellschaft gebraucht werden.“ Dass diese Menschen keinen Job haben, hat viele Gründe, weiß Buder. Nicht jeder ist für den Arbeitsmarkt geschaffen, Sergej Schiller zum Beispiel arbeitet gewissenhaft, aber auch sehr langsam. Welcher Arbeitgeber hat heute noch die Geduld dazu? Andere kämpfen mit Suchtproblemen, haben soziale Phobien oder andere Probleme.

Torsten Haidinger arbeitet eine Etage weiter oben. Er ist Praxisanleiter und hat sich bis vor ein paar Wochen noch um Leute gekümmert und mit ihnen gemeinsam an verschiedenen Holzprojekten gewerkelt. Nun sitzt er allein inmitten von zahlreichen Osterfiguren und Insektenhotels. Seine Stelle gibt es eigentlich schon seit dem 1.1. nicht mehr, doch der Verein wollte ihn nicht gehen lassen, zu talentiert, sagt Christine Graf, ebenfalls Vereinschefin. „Wir finanzieren einige Anleiter vorerst selbst, mussten dafür aber die Stunden von 40 auf 35 reduzieren“, sagt sie. Wie lange das noch stemmbar ist, steht in den Sternen.

Dekorationen und individuelle Insektenhotels, die der JAB auf der Ostermesse verkauft. © Quelle: Lisa-Marie Leuteritz

Neue Ideen sollen Verein retten

Die Osterfiguren und kreativen Insektenhotels – eins ist sogar in der Form des Dresdner Fernsehturms gestaltet – sind Teil einer neuen Idee, wie sich der Verein künftig neu orientieren will. Präsentiert wird die Ware auf der Ostermesse Ende des Monats. Davon erhoffen sich die Verantwortlichen neue Aufträge, denn alles, was hier hergestellt wird, kann auch käuflich erworben werden. Das Angebot reicht von Insektenhotels über Kostüme bis hin zu personalisierten Sitzbänken. Diese Einnahmen sollen beispielsweise die Lohnkosten der Praxisanleiter tragen. Mehr Wirtschaft wagen ist nun die Devise. Neue Ideen gibt es genug, nur die Finanzierung ist das Problem.

So können die Produkte erworben werden Die Arbeiten der Holz- und Kreativwerkstatt sind an der Mügelner Straße 40 ausgestellt. Auch individuelle Auftragsarbeiten werden angenommen, ebenso Materialspenden, wie Wolle, Stoffe oder Holzreste. Termine können unter der Tel.: 0351/280 25 67 ausgemacht werden. Auf der Ostermesse vom 30. März bis 2. April ist der Verein als Gast des Stadtgärten e.V. in Halle 4 präsent.

Eine weitere Idee ist „Urban Gardening“. Dazu haben sich Buder und Graf nach zwei Brachflächen umgesehen, die vom Verein genutzt werden könnten. „Darauf wollen wir den vertikalen Anbau von Gemüse ausprobieren“, erklärt Solveig Buder. Und das im ganzen Jahr. Im Winter sollen hier, geschützt mit Folien-Gewächshäusern, Kohlsorten gedeihen, die dann an die Dresdner Tafel weitergegeben werden sollen. Der Tafelgarten ist als einzige grüne Maßnahme vom Jobcenter bewilligt worden, wird aber erst im Frühjahr wieder anlaufen. Die neue Idee soll auch im Winter Beschäftigung und Ertrag bringen. Die Finanzierungsquelle dafür muss aber erst noch gefunden werden.

Als dritte große Idee plant der JAB Module und Coachings für die Weiterbildung, die nun im Rahmen des Bürgergeld-Gesetzes geplant ist. Deutschkurse und Bewerbertraining bietet der Verein schon seit Jahren an, denn auch Zugewanderte finden hier Beschäftigung, 26 Prozent der Teilnehmer machen sie aus. Das sorgt derzeit auch für reichlich Unmut, denn im Gegensatz zu den Langzeitarbeitslosen ändert sich für sie nichts. Es ist auch eine Gesetzesänderung, die dem harmonischen Zusammenleben von Zugewanderten und Deutschen entgegenwirkt, da sind sich viele im Haus einig. „Natürlich ärgert das die Leute hier, wenn der eigene Beschäftigungsplatz gestrichen wird, die Ausländer aber bleiben dürfen“, sagt Torsten Haidinger ein bisschen ratlos ob der Gesamtsituation. Er erzählt von einem Teilnehmer mit künstlichem Hüftgelenk, 60 Jahre alt und fragt: „Was soll er jetzt noch für eine Aus- oder Weiterbildung machen?“

