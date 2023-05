Bürgerentscheid für sichere Rad- und Fußwege in Dresden

Dresden. Die Initiative Fuß- und Radentscheid Dresden kündigt am Freitag während der Schulzeit auf der Pfotenhauerstraße im Stadtteil Johannstadt eine Aktion für sichere Schulwege an. In unmittelbarer Umgebung befinden sich eine Grund-, eine Oberschule, die Berufsakademie, ein Gymnasium sowie mehrere Kindertagesstätten. „Viele Kinder und Jugendliche kommen mit dem Bus oder dem Rad zur Schule. Leider sind die Bedingungen für eine sichere und einfache Mobilität aktuell nicht vorhanden“, konstatiert Georg Richter von der Initiative.

Ausreichend Platz für Radwege

An der Haltestelle Pfeifferhannsstraße fehle eine sichere Querungsmöglichkeit, auf der gesamten Länge der Pfotenhauerstraße gebe es keine Radwege. Radfahrer müssten sich den Straßenraum mit dem Autoverkehr teilen. „Zusätzlich parken an den Fahrbahnrändern Autos. Das birgt die Gefahr von Dooringunfällen, bei denen Radfahrer gegen plötzlich geöffnete Autotüren stoßen.“ Allgemein habe es allein im Jahr 2021 auf der Pfotenhauerstraße sechs Unfälle mit Fuß- oder Radfahrbeteiligung gegeben. Die Pfotenhauerstraße biete ausreichend Platz für geschützte Radwege auf beiden Seiten. Die Parkflächen würden wegfallen, die Autofahrer müssten auf Freiflächen in dem Viertel ausweichen, so Richter.

Symbolischer Radweg am Aktionstag

Am Aktionstag werde ein symbolischer Radweg auf Höhe des Bönischplatzes bis zur Johannes-Gutenberg-Oberschule eingerichtet. Zusätzlich werde die Querung der Pfotenhauerstraße auf Höhe der Haltestelle Pfeifferhannsstraße durch Freiwillige begleitet. Kinder und Eltern könnten auf diesem Abschnitt erleben, wie der Schulweg anders gestaltet werden könne. Durch eine sichere Gestaltung des Straßenraums könnten Kinder selbstständig mobil sein und müssten nicht von den Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht werden.

Kindern selbstständige Mobilität ermöglichen

Anfang Mai werden bundesweit Aktionstage organisiert, um Politik und Gesellschaft zu sensibilisieren. Mehr Informationen dazu gibt es im Internet unter kinderaufsrad.org. „Wir wollen mit dem Verkehrsversuch zeigen, mit welchen einfachen Mitteln der Schulweg vieler hundert Kinder sicherer gemacht werden könnte. Das ermöglicht den Kindern selbstständige Mobilität und entlastet die Eltern“, erklärte Richter.

Dresden braucht eine bessere Infrastruktur

In Dresden bedürfe es an vielen Stellen einer besseren Infrastruktur für den Fuß - und Radverkehr. Die Initiative Fuß- und Radentscheid Dresden plant ein Bürgerbegehren mit Forderungen für die Verbesserung der Fuß- und Radwege in Dresden wie die sichere Umgestaltung von Kreuzungen oder der Bau geschützter Radverkehrsanlagen und die Einrichtung von Fußgängerzonen. Die Initiative hat ihre Forderungen öffentlich im Verkehrsmuseum vorgestellt und auf der Webseite furedd.de platziert. Die Unterschriftensammlung soll im Sommer 2023 beginnen.