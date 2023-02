Bürgerbegehren für Neustädter Markt scheitert

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

das ist bitter für die Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden (GHND): Der Aufwand war hoch, der Ertrag ist gering. Nur 12 000 Menschen unterstützen das Bürgerbegehren zum Neustädter Markt, die GHND verfehlt das Quorum um rund 10 000 Unterschriften. Warum? Ist den Dresdnern der Neustädter Markt egal? Das wohl nicht. Aber die GHND hat es nicht geschafft, die Herzen der Menschen zu erreichen.

Die Frage für das Bürgerbegehren war zu akademisch, zu verkopft, zu theoretisch. Das Gefühl, dass es um ein Stück altes Dresden geht, stellte sich nie ein wie 2002 beim Bürgerbegehren zum Neustädter Markt, das mit mehr als 60 000 Unterschriften eine viel höhere Hürde bewältigt hat.

So könnte der Neustädter Markt aussehen, wenn die Wettbewerbssieger zum Zuge kommen. © Quelle: Andreas Hummel Arte 4D/GHND e.V.

Zu den fachlichen Fehlern kamen Faktoren, die die GHND nicht beeinflussen konnte: Kurz nach dem Auftakt für das Bürgerbegehren überfiel Russland die Ukraine und die Menschen hatten danach andere Probleme als die Gestaltung eines Stadtraums. Die Frage, wie Königsufer und Neustädter Markt aussehen werden, wird in Dresden nicht von den Bürgern beantwortet, sondern bleibt in den Händen des Stadtrats - und des Landesamtes für Denkmalschutz, das den Neustädter Markt unter Schutz gestellt hat. Jetzt lesen

Dieses Stück Dresden ist wieder im Bewusstsein der Dresdner. Torsten Kulk Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden, über den Neustädter Markt

Gigantisch und verlassen – das ehemalige Linoleumwerk in Goßdorf-Kohlmühle. © Quelle: Dietrich Flechtner

Die Romantik der Ruinen – Linoleumwerke und andere Lost Places in Sachsen

Besonders in Ostdeutschland erfreuen sich sogenannte Lost Places großer Beliebtheit, so auch das ehemalige Linoleumwerk in Goßdorf-Kohlmühle bei Hohnstein. Was ist so spannend an verlassenen Industrieanlagen und wie findet man diese? Jetzt lesen

Wolfgang Ischinger (links), Präsident des Stiftungsrates der Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), und Wang Yi, Vorsitzender der außenpolitischen Kommission der Kommunistischen Partei Chinas. © Quelle: Peter Kneffel/dpa

Einigkeit der Gleichgesinnten und ein kleiner Hoffnungsschimmer

Drei Tage lang debattierten Spitzenpolitiker vor allem aus der westlichen Welt in der bayerischen Landeshauptstadt über die Lage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine. In der Ablehnung des Krieges waren sich alle einig. Dabei plädierte ausgerechnet ein Gast aus China für Frieden. Jetzt lesen

Chinas Friedenspapier für die Ukraine: „Ein bisschen Frieden wird nicht ausreichen“ Kristina Dunz ist für das RedaktionsNetzwerk Deutschland bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Hier zieht sie ihr Fazit des letzten Tages. © Quelle: RND

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

10 bis 20 Uhr: Infotag im Bauinformationszentrum - Themen sind Bauen mit Elbe-Haus® von A bis Z (von Ausstellung bis zentrale Lüftungsanlage). Sonderthema: Verbrauchskosten mit einer PV-Anlage reduzieren. (auch ohne Voranmeldung)

10 bis 12 Uhr: Sprechzeit im Bürgertreff Gruna - Bürgerinnen und Bürger können sich mit Fragen oder Anregungen an den „In Gruna leben“ e.V. wenden, auch wenn es um Hilfestellung im Alltag oder beim Einkauf oder nur mal ein Gespräch geht.

19 Uhr: Sitzung des Ortschaftsrates Weixdorf - In der öffentlichen Sitzung geht es unter anderem um das Radverkehrskonzept für die Ortschaft Weixdorf, Fördermittel für die SG Weixdorf zur Sanierung des Daches der Judohalle und die Straßenunterhaltung 2023 mit dem Budget des Ortschaftsrates. Ort: Rathaus Weixdorf, Sitzungssaal, Weixdorfer Rathausplatz 2, 01108 Dresden

Nicht jedes Medikament von jedem Hersteller ist zurzeit lieferbar - meist finden Apotheker aber eine Alternative. © Quelle: Benjamin Nolte/dpa-tmn

Sachsens Gesundheitsministerium versucht, die Engpässe bei der Lieferung von Medikamenten in den Griff zu bekommen. Staatssekretär Sebastian Vogel nimmt heute in Auerbach/Vogtland an einer Gesprächsrunde zum Thema „Unterstützung der Apotheken bei Medikamenten-Lieferengpässen“ teil. Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) informiert sich in Leipzig über aktuelle Herausforderungen des Arzneimittelgroßhandels.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geht beim Besuch der Orang-Utan-Aufzuchtstation im Semenggoh Wildlife Centre an einem großen Orang-Utan vorbei. © Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

... eine Begegnung mit einer anderen Art

„Ist mir auch noch nicht passiert“, äußert sich Bundespräsident Steinmeier nach einer tierischen Begegnung in Malaysia. Während eines Statements kam ihm Orang-Utan Edwin sehr nah, Steinmeier musste den Rückzug antreten. Bedrohlich fand er die Situation aber nicht. Jetzt lesen

