﻿Bündnis Freie Bürger Dresden hat neuen Vorsitzenden

Dresden. Der frühere Jugendamtsleiter Claus Lippmann ist neuer Vorsitzender der Wählervereinigung Bündnis Freie Bürger Dresden. Am Wochenende wählte der Verein einen neuen Vorstand.

Lippmann gehört zu den Gründungsmitgliedern des Vereins, der im Mai 2023 sein 30-jähriges Bestehen feiert. Schon von 1993 bis 1999 war Lippmann Vorsitzender des Vereins. Dann musste er als Bediensteter der Landeshauptstadt sein politisches Engagement reduzieren.

Bartels seit Juli kommissarischer Vorsitzender

Seit Ende des vergangenen Jahres vertritt Lippmann die Wählervereinigung auch im Stadtrat. Er rückte für die verstorbene Stadträtin Manuela Graul nach und hat sich der Fraktion Freie Wähler/Freie Bürger angeschlossen. Bis zur Vorstandswahl am Wochenende hatte Peter Bartels den Verein kommissarisch geleitet.

Im Juli war die langjährige Vorsitzende Monika Rettich verstorben und der bis dato stellvertretende Vorsitzende Bartels hatte den Vorsitz übernehmen müssen. Der frühere Vorsitzende des Mietervereins Dresden hatte aber immer deutlich gemacht, dass er nur für eine Übergangszeit für den Vereinsvorsitz zur Verfügung steht. Bartels wurde jetzt von den Mitgliedern als Stellvertreter bestätigt. Schatzmeister der Freien Bürger bleibt Michael Hauck.

Strategische Verbindung mit den Freien Wählern

Lippmann kündigte an, die Arbeit des Vorstands auf die Kommunalwahl im Jahr 2024 auszurichten. Hier strebe das Bündnis Freie Bürger eine Verbindung mit den Freien Wählern an, so der neue Vereinsvorsitzende. Auf Stadtratsebene funktioniere diese Verbindung bereits sehr gut, so Lippmann, der stellvertretender Vorsitzender der gemeinsamen Fraktion ist.