﻿Vier neue Bücherschränke: Hier gibt es im Dresdner Südosten reichlich Lektüre für lau

Mario Schmidt ist der Pate des neuen Bücherschranks am Klosterteichplatz in Altleubnitz. Er hatte sich für die neuen Tauschschränke im Dresdner

Dresden. Für Mario Schmidt hat sich der Spaziergang an diesem Morgen zum Klosterteichplatz mehr als gelohnt: Ein nicht mehr ganz aktuelles Buch über Polens Hauptstädte hat er aus dem erst vor wenigen Wochen aufgestellten Bücherschrank gefischt. Zu Polen pflegt Mario Schmidt ei­ne besondere Beziehung – wie wiederum auch zu jenem Bücherschrank. Denn Mario Schmidt ist dessen Pate.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ende März hatte die Stadtverwaltung im Dresdner Südosten vier dieser Bücherschränke aufstellen lassen. Fast zwei Jahre lang hatte sich Mario Schmidt, der für die CDU im Stadtbezirksbeirat Prohlis und im Stadtrat sitzt, für die Bücher-Tausch-Schränke stark gemacht. Umso erfreuter ist er nun, dass diese nach nur wenigen Wochen bereits sehr gut gefüllt sind – und offensichtlich reger Austausch herrscht.

Bücher zu schade zum Wegschmeißen

In vielen Städten und Gemeinden gehören solche Schränke, in die jeder gut erhaltene und nicht mehr benötigte Bücher hineinstellen und Lektüre wiederum kostenlos herausnehmen darf, längst zum gewohnten Bild. Auch in Dresden gibt es einige Bücherschränke. Irgendwann, so sagt Mario Schmidt, „haben Menschen aus Nickern und Altleubnitz mich gefragt, ob so etwas nicht auch bei uns machbar ist.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier stehen die Bücherschränke Bücherschrank Altleubnitz Klosterteichplatz 15 Bücherschrank Altstrehlen Altstrehlen 2 Bücherschrank Nickern Alter Postweg 30a Bücherschrank Niedersedlitz Dorfstraße 7

Der Christdemokrat liest selbst sehr viel und kennt wie die meisten Gleichgesinnten das Problem: „Die Regale zu Hause sind randvoll, doch zum Wegschmeißen sind die Bücher einfach viel zu schade.“ Schließlich stellte er die Idee für die Bücherschränke im Prohliser Stadtbezirksbeirat vor. Wie jedes Stadtteilparlament verfügt auch dieses Gremium über ein eigenes Budget, mit denen sich derartige Vorhaben ohne große Umwege umsetzen lassen.

Freiwillige Feuerwehr Niedersedlitz sofort begeistert

Mario Schmidt hatte als Standorte zunächst nur Altleubnitz und Nickern vorgeschlagen, Interesse regte sich allerdings auch in Altstrehlen und Niedersedlitz. „Die Sitzung damals hatten auch Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr in Niedersedlitz besucht, aber wegen eines ganz anderen Themas“, so Mario Schmidt. Als es dann um die Bücherschränke ging, hätten sich die Feuerwehrleute zu Wort gemeldet und einen Platz auf ihrem Gelände als ei­nen möglichen weiteren Standort angeboten.

Im Stadtbezirksbeirat fiel das Ansinnen auf breite Zustimmung, dennoch dauerte es mehr als ein Jahr, bis die Bücherschränke aufgestellt wurden. „Ich hatte zunächst an alte Telefonzellen gedacht“, sagt Mario Schmidt. Doch diese seien praktisch fast gar nicht mehr zu bekommen. Schließlich kam der Prohliser Stadtbezirksamtsleiter Jörg Lämmerhirt mit einem Vorschlag um die Ecke: Im nahen Heidenau hatte er einen Bücherschrank entdeckt, den Menschen der dort ansässigen Werkstatt des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschlands (CJD) gefertigt hatten. So ging ein Auftrag für vier baugleiche Modelle nach Heidenau.

Schränke kosteten 15 000 Euro

Unterm Strich kosteten Anschaffung und Aufstellen der neuen Bücherschränke etwa 15 000 Euro, bezahlt vom Stadtbezirksbeirat Prohlis. „Eine Bedingung war, dass es für jeden Schrank einen Paten gibt“, erklärt Mario Schmidt. Ein Bekannter von ihm übernahm diese Aufgabe in Nickern, in Niedersedlitz sind es die Feuerwehrleute, in Altstrehlen die Mitglieder des Vereins Kaitzbachkastanie – und am Klosterteichplatz kümmert sich nun Mario Schmidt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Bücherpaten wachen über Ordnung und Sauberkeit – und passen auf, dass keine Bücher in den Schrank hineingeraten, die da nicht hineingehören. Dazu gehören Werbung oder Lektüre mit pornografischen, rassistischen oder gewaltverherrlichenden Inhalten. „So etwas stand bisher noch nicht drin“, sagt Mario Schmidt. Aber auch Ladenhüter, also Bücher, die über längere Zeit keinen Abnehmer finden, sortieren die Paten irgendwann aus.

Schon selbst einige Schätze entdeckt

Er selbst habe schon einiges für sich im Bücherschrank entdeckt, erklärt Mario Schmidt. Alte Bildbände über Dresden, oder jenes Buch über Polens Hauptstädte. Der Christdemokrat hatte einst seine Liebe zum Nachbarland entdeckt, die Sprache gelernt und – wie er dann allerdings erst später herausfand – sogar eine familiäre Verbindung ins Gebiet des heutigen Polens. Von 2011 bis 2019 war Mario Schmidt Vizechef der Deutsch-Polnischen-Gesellschaft in Sachsen. Dort ist er auch heute noch Mitglied, OB Dirk Hilbert (FDP) hat ihn zudem als Vertreter Dresdens in den Deutsch-Polnischen Ausschuss des Rates der Gemeinden und Regionen Europas entsandt.

„Neulich standen sogar Bücher von Kraszewski im Schrank. Die waren dann aber auch schnell wieder weg“, erzählt Mario Schmidt. Möglicherweise, so orakelt er, hat die sich ein Gast des nahegelegenen Hotels auf der Leubnitzer Höhe geschnappt: „Dann hätte der Schrank dafür gesorgt, dass die sächsische und polnische Geschichte nun vielleicht auch in Bayern gelesen wird.“