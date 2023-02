﻿Buchpakete für ukrainische Kinder in Dresden

Dresden. Im Untergeschoss der QF-Passage Dresden befindet sich seit November 2022 das „Ukrainische Haus“. Nicht nur für Erwachsene gibt es dort Angebote wie etwa den Deutsch-Ukrainischen Stammtisch oder den Bücherclub, auch für Kinder ist der Raum da. Sie können sich im Kinderzentrum „Dolon’ ky“ – zu Deutsch etwa wie „kleine Hände“ – treffen. Gegründet wurde das Projekt von Frauen aus der Ukraine mit dem Ziel, den geflüchteten Kindern und Familien ein Stück Halt und Geborgenheit fernab ihrer Heimat bieten zu können.

Diese Woche war der große Raum des „Ukrainischen Hauses“ von Stimmengewirr erfüllt. Elf Kinder im Vorschulalter hocken auf einem flauschigen Teppich in der Mitte des Raumes. Sie zappeln aufgeregt herum und werfen hin und wieder einen Blick nach hinten, wo auf Stühlen an der Wand ihre Eltern sitzen, überwiegend Mütter. Eine junge Frau spricht gerade auf Ukrainisch mit den Kindern. Sie überbrückt mit ihnen die Zeit, bis es losgeht.

Minister liest für ukrainische Kinder

Am Nachmittag Kommt Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU). Er überreicht den Kindern mit dem Verein „Dresden – place to be! e.V.“ Buchpakete. Diese sind ein Spendenprojekt der Initiative „Better Time Stories“ (zu Deutsch: „Geschichten für bessere Zeiten“), deren Schirmherrinnen unter anderem Elke Büdenbender, Frau des deutschen Bundespräsidenten, und Olena Selenska, First Lady der Ukraine, sind.

Insgesamt spendet „Dresden – place to be!“ einhundert Buchpakete für Flüchtlingskinder aus der Ukraine, von denen die anweseden elf Kinder je eines bekommen. Die restlichen Pakete wurden bereits an die Kinder und Familien in Dresden geschickt, wie die Vorstandsvorsitzende von „place to be!“, Stephanie Wienberg, mitteilt.

Kira 5 Jahre, packt die Bücher aus © Quelle: Anja Schneider

Das besondere an den „Better Time Stories“: Jedes Paket enthält fünf interaktive, zweisprachige Bilderbücher. Die Geschichten, von ukrainischen Autoren geschrieben, sind auf Deutsch und Ukrainisch abgedruckt. Jedes der Bücher enthält einen QR-Code, mit dem auch zurückgebliebene Verwandte in der Ukraine die Geschichten lesen können. Diese haben dann die Möglichkeit, über eine App die Bücher vorzulesen und aufzuzeichnen. Die Kinder können so beispielsweise die Stimmen ihrer weit entfernten Väter in der Hörbuchversion hören und sich von ihnen virtuell „vorlesen“ lassen.

Kindliche Fantasie auch in Krisenzeiten anregen

Zur feierlichen Übergabe der Bücher zeigen die Vier- bis Siebenjährigen gemeinsam mit ihrer Deutschlehrerin Nataliya Schmieder den Gästen, dass sie auf der neuen Sprache bereits sagen können, wie sie heißen und wie alt sie sind. Dann lauschen sie gebannt dem Kultusminister, der abwechselnd mit Nataliya Schmiede eines der Bilderbücher auf Deutsch vorliest. „Ja, ich will ins Bett!“ heißt das Bilderbuch von Oksana Bula. Ein Bison, das gerne Winterschlaf machen möchte. Eine Geschichte, die zeigt, wie schön und wichtig eine kindliche Fantasiewelt auch in Krisenzeiten ist.

Spenden an das Projekt oder Bücherpakete anfordern unter: ww.bettertimestories.de

Mehr über das ukrainische Haus und das Kinderzentrum finden Sie auf: www.plattform-dresden.de