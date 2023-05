﻿„Dresden in Farbe“: Neues Buch zeigt Dresden von der Vor- bis zur Nachkriegszeit

Foto-Dokumentation

Der Band „Dresden in Farbe“ von Ulrich Vogt besticht durch historische Bilder und allerlei Informationen zur Fotoindustrie sowie zum Lebensalltag in Dresden. Speziell die Aufnahmen aus der NS-Zeit zeigen eine trügerische „Idylle“ in einer Diktatur.

