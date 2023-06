Brunnen ohne Wasser: Wieso es in der Neustadt gerade trocken ist

Dresden. Einige Brunnen in Dresden sind aktuell so trocken wie viele der Wiesen im Hochsommer. Gemeint sind der Artesische Brunnen auf dem Albertplatz sowie die Fontäne auf dem Palaisplatz. Wasser gibt es in keinem der beiden Brunnen; die Gründe sind aber unterschiedlich.

Der Artesische Brunnen am Albertplatz ist schon länger von Dürre betroffen. Laut der Stadt Dresden hat das aber eine natürliche Ursache: Das Wasser des Brunnens sprudelt eigentlich aus 243 Metern Tiefe in dem Brunnenhaus aus dem Boden heraus. Das geschieht durch eigenen (Über-)Druck – daher der Name „artesisch“. Von dort versorgt der Brunnen auch die Erlweinsche Brunnenanlage und den Trinkbrunnen über eine Rohrleitung. Doch schon seit mehreren Jahren ist eine Verringerung der Wassermenge festzustellen. Dadurch kommt im Brunnen selbst nicht mehr genug Wasser an und der Druck reicht nicht aus, den Springbrunnen und die Zapfstelle mit Wasser zu versorgen.

Die Fontäne nimmt voraussichtlich in drei Wochen wieder ihren Betrieb auf. © Quelle: bast

Eher technischer Natur ist hingegen die Trockenheit der Fontäne am Palaisplatz: Aufgrund von Baumaßnahmen im Umfeld der Fontäne wurde ihr das Wasser abgedreht, um Havarien oder Schäden an der Brunnentechnik zu vermeiden. Die Arbeiten halten voraussichtlich noch drei Wochen an; dann wird die Fontäne wieder in den Betrieb gehen.

