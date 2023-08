Brücke am Industriegelände verfällt zusehends

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

dass an Brücken überraschend Schäden auftreten, kann passieren. Dann muss die Stadt handeln und für Verkehrssicherheit sorgen. Dresden hat das auf der Brücke Königsbrücker Straße über die Bahngleise am Industriegelände getan. Eine Spur weniger soll die Brücke entlasten, es rollt nicht mehr so flüssig in Richtung Klotzsche.

Schluss mit zweispurig: Weil die Brücke am Industriegelände über die Eisenbahngleise marode ist, hat die Stadt eine Fahrspur abmarkiert. © Quelle: Michael Lukaszewski

Es gibt einen kleinen Haken: Schon 2018 wusste die Stadtverwaltung, dass die Brücke durch einen Neubau ersetzt werden muss. Man hatte damals sogar Mittel für die Planung eingestellt. Aber mangels Personal wurde nie etwas zu Papier gebracht. Und da wird es vogelwild: Fünf Jahre tatenlos zuschauen, wie ein Bauwerk verfällt, ist schon grob fahrlässig. Es geht ja nicht um eine wenig befahrene Brücke über den Zschonerbach, sondern um die wichtigste Verkehrsverbindung zu den Industriestandorten im Dresdner Norden. Jetzt lesen

Wir wissen seit fünf Jahren, dass wir eine Brücke erneuern müssen, machen aber keinen Finger krumm, sondern schauen seelenruhig dem Verfall zu. Holger Zastrow FDP-Stadtratsfraktionsvorsitzender in Dresden, über die Brücke am Industriegelände

Hier steht alles auf Null: In der Schaltwarte des Pumpspeicherwerks Dresden-Niederwartha gibt es nichts mehr zu beobachten und zu steuern. © Quelle: Michael Lukaszewski

Vattenfall zementiert Aus für Pumpspeicherwerk in Dresden

In der Rohrleitung klafft eine zwei Meter breite Lücke: Turbinen und Pumpen des Pumpspeicherwerks in Dresden-Niederwartha sind seit Donnerstag vom Wasserzustrom abgeschnitten. Besitzer Vattenfall rechnet noch mit einem jahrelangen Übergangsprozess. Jetzt lesen

Ein russischer Soldat inspiziert ein Teil eines abgestürzten Privatjets in der Nähe des Dorfes Kuschenkino in der Region Twer. © Quelle: Uncredited/AP/dpa

Ein Absturz und viele Fragen

Nach dem mutmaßlichen Tod von Jewgeni Prigoschin steht seine Wagner-Armee ohne Führung da. Wie viele Kremlangehörige glaubt Außenministerin Annalena Baerbock nicht an einen Unfall. Werden sich die Söldner jetzt an Putin rächen – oder hat Prigoschin seinen Tod womöglich nur vorgetäuscht? Jetzt lesen

10 Uhr: Start der Apfelernte - Die Sächsische Blütenkönigin Antonia I., der Vorsitzende des Landesverbandes Sächsisches Obst e.V. Jörg Geithel und Staatssekretärin Gisela Reetz eröffnen in Pillnitz die sächsische Apfelsaison.

11 Uhr: Einweihung der neuen Wanderbrücke im Polenztal - Die Erneuerung der Brücke war eines der Projekte, das Radeberger Pilsner im Rahmen der Aktion „Mein Kasten für unsere Heimat“ finanziell förderte. Dafür hatte das Unternehmen im Aktionszeitraum im Jahr 2021 für jeden verkauften 20er-Kasten Radeberger Pilsner 50 Cent an den „Verein der Freunde des Nationalparks Sächsische Schweiz e. V.“ gespendet.

11 Uhr: Straßenbau - Verkehrsbürgermeister Stephan Kühn, die Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes Simone Prüfer sowie Sandro Zimmermann, Centerleiter Infrastruktur bei den Dresdner Verkehrsbetrieben, informieren über den Baufortschritt und die anstehenden Arbeiten bei bei der Sanierung der Blasewitzer Straße/Loschwitzer Straße.

Der Künstler Gerhard Richter. © Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden informieren heute mit einer Pressekonferenz über die Ausstellung „Gerhard Richter. Übermalte Fotografien“ (26.8. bis 19.11.2023) - Erstmalig in Dresden zeigt das Gerhard Richter Archiv der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden eine Auswahl der Übermalten Fotografien von Gerhard Richter. Von den insgesamt 72 Werken stammen 36 aus dem Bestand der 2019 vom Künstler gegründeten Gerhard Richter Kunststiftung und 36 aus Privatsammlungen.

Der KI-Boom lässt das Geschäft des Chipkonzerns Nvidia explosiv wachsen. Die Firma aus dem Silicon Valley konnte im vergangenen Quartal den Umsatz im Jahresvergleich auf 13,5 Milliarden Dollar verdoppeln. © Quelle: Jeff Chiu/AP

... die Warnung vor einem neuen Mega-Hype

Wieder feiert die Techbranche einen neuen Hype: ChatGPT und der KI-Boom haben den Chiphersteller Nvidia zum Liebling der Investoren gemacht. Sie setzen auf das vermeintliche Potenzial des Unternehmens und treiben damit den Aktienkurs in astronomische Höhen. Doch solche Wetten können schnell schief gehen, meint Frank-Thomas Wenzel. Jetzt lesen

