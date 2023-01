﻿So aufwändig entsteht ein Doppelbrötchen in der Landbäckerei Schmidt

Teig kneten, backen, fertig – so einfach ist es nicht, ein leckeres Brötchen herzustellen. Was alles dazugehört, warum eine lange Teigführung eine entscheidende Rolle spielt und Doppelbrötchen nicht gleich Doppelbrötchen ist.

Leupoldishain. Die Landbäckerei Schmidt backt Dresdens beste Doppelsemmel. Das ist das Urteil einer fachkundigen Jury eines DNN-Tests. Bei dem wurden Doppelsemmeln von 23 regionalen Bäckereien verkostet. Doch was braucht es, um eine leckere Doppelsemmel zu backen? Ist das so einfach, wie viele Internetrezepte Glauben machen? Wir haben uns in der familiengeführten Bäckerei, die im Königsteiner Ortsteil Leupoldishain ihren Sitz hat, angesehen, wie dort Brötchen gebacken werden.