﻿Bunte Republik Neustadt – Die Partei will’s machen

Nach der Absage des Stadtteilfestes BRN durch die Stadtverwaltung geht die Diskussion weiter. Dissident Max Aschenbach hat sie jetzt wieder angekurbelt. Die Partei will in die Bresche springen.

Dresden. Max Aschenbach, Mitglied von „Die Partei“, gilt so ein bisschen als Enfant terrible im Dresdner Stadtrat, wo er zur Dissidenten-Fraktion gehört. Er kann durchaus launige Reden halten, sorgt jedoch hin und wieder nicht nur ob seiner Kleiderordnung für Kopfschütteln. Am Dienstag verkündete Max Aschenbach in einer offiziellen Mitteilung: „Die BRN ’23 findet doch statt! Die Partei übernimmt die Verantwortung als Gesamtveranstalter.“

Stadtverwaltung fordert einen Gesamtveranstalter

Denn dass sich bis jetzt für das Stadtteilfest Bunte Republik Neustadt keiner gefunden hat, der die Fäden in der Hand halten und die Verantwortung übernehmen will, war Grund für die Stadtverwaltung, das Fest abzusagen. "Da sich kein Gesamtveranstalter gefunden hat, sind die Verantwortlichkeiten für die allgemeine Ordnung und Sicherheit, insbesondere für Leben und Gesundheit von Menschen, ungeklärt", so der genaue Wortlaut.

„Drollige“ und „bekloppte Idee“

„Wir finden die Idee zwar sehr drollig, für ein Fest, welches originär von den Bewohnerinnen für die Bewohnerinnen des Viertels ausgerichtet ward, einen Gesamtveranstalter finden zu wollen“, so Max Aschenbach im Auftrag von Die Partei. Aber diese sei „für bekloppte Ideen...immer zu haben“.

Max Aschenbach. © Quelle: Anja Schneider

„Wenn es der Stadtverwaltung nicht möglich ist, die Verantwortung für die in ihr ganz eigenverantwortlich Lebenden und sogar Straßenfestfeiernden zu übernehmen, dann macht das eben die Partei – jenseits von kommerziellen Interessen und dem Irrsinn zentralorganisierter Selbstbestimmung.“

Kommerzialisierung beenden

„Das ist ernst gemeint“, beteuert Max Aschenbach gegenüber DNN. Und er sei dankbar für „die historische Chance, dass das Gejammer, dass die BRN zu kommerziell geworden ist, endlich beendet werden kann“. Jetzt sei es an der Stadtverwaltung, „angemessen zu reagieren“, spielt er den Ball gen Rathaus. Problem gelöst?

Die SPD, die sich auch zum Thema geäußerte hatte, sieht das mit der städtischen Verantwortung differenzierter. „Wir brauchen Mut der Verantwortlichen, dass die Stadt und der Stadtteil das gemeinsam schaffen”, sagt zwar Christian Demuth, SPD-Stadtbezirksbeirat in der Neustadt.

Die Schattenseite, wenn Stadt Veranstalter wäre

Julia Natascha Hartl, Co-Vorsitzende der SPD Dresden-Neustadt, fand jedoch, dass es einen zivilgesellschaftlichen Veranstalter braucht. Sobald die Stadt als selbstständige Veranstalterin in Erscheinung träte, bedeute dies, „dass jeder Bierwagen und jeder Kinderstand, an dem Fingernägel lackiert werden, gleich und neutral behandelt werden müssen. Das will der Stadtteil nicht. Und das macht auch nachbarschaftliches Engagement kaputt“, so ihre Auffassung.

Für Sicherheit müsse Staat sorgen

Max Aschenbach kann das Argument der Stadt mit der Verantwortung für Ordnung und Sicherheit nicht so richtig nachvollziehen. Für ihn liegt die Sache klar auf der Hand: „Sollte es zu Situationen kommen, in denen der Staat meint, dass die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, dann ist es auch seine Aufgabe, sich darum zu kümmern.“

Diskussion zur BRN im Stadtteilhaus

Ulla Wacker hat für den 19. Januar, 18 Uhr, zu einem Treffen ins Stadtteilhaus Neustadt an der Prießnitzstraße eingeladen. Wacker ist Leiterin des Stadtteilhauses Neustadt und des BRN-Büros. Sie organisiere die BRN nicht, sondern unterstütze die, die mitmachen wollen und betreibe Netzwerkarbeit, wird sie nicht müde zu betonen.

Nun will Ulla Wacker die Möglichkeit geben, zu diskutieren, „wie wir weitermachen und wie wir uns ein Bild von der Stimmung im Viertel machen wollen.“ Von Aschenbach und dem Vorschlag von Die Partei habe sie zwar gehört, so Ulla Wacker. Konkretes wisse sie aber nicht. „Ich weiß nicht, was die Idee ist.“ Ob dahinter mehr steckt, als sich ins Gespräch zu bringen und die öffentliche Diskussion wieder anzukurbeln, das kann ja Max Aschenbach dann erklären. Denn er will im Stadtteilhaus dabei sein, sagt er gegenüber DNN.