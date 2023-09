﻿Heftige Debatte im Stadtrat: Bringt Dresden Asylbewerber zu teuer unter?

Dresden. Heftiger Schlagabtausch über die Standards bei der Unterbringung von Asylbewerbern am späten Donnerstagabend im Stadtrat. Hintergrund ist eine Vorlage von Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke), die von 42 Millionen Euro Mehrkosten ausgeht, die zunächst der Stadthaushalt übernehmen muss. Dresden kann zwar mit Erstattungen von Bund und Land rechnen, doch diese erfolgen erst rückwirkend, so dass die Kosten erst einmal den städtischen Haushalt belasten. Außerdem wird die Stadt nicht alle Kosten erstattet bekommen, deshalb werden kommunale Mittel in die staatliche Aufgabe Asyl fließen. Die exakte Höhe steht noch nicht fest, aber es wird sich um einen Betrag von rund 20 Millionen handeln.

Selbstverschuldet in die Schieflage

Dresden gerate selbstverschuldet in eine finanzielle Schieflage, kritisierte Peter Krüger, finanzpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Die Stadt könne gut zwei Drittel der Unterbringungskosten sparen, wenn Asylbewerber zu Mindeststandards untergebracht werden würden – in Leichtbauhallen oder Großzelten. Eine Mehrheit des Stadtrats habe sich aber für teure Containerstandorte entschieden und sei so mitverantwortlich dafür, dass die Kosten aus dem Ruder laufen. Auch Silke Schöps (AfD) kritisierte „Luxus“ bei der Unterbringung von Asylbewerbern.

„Größere Standorte bringen geringere Kosten“

Torsten Nitzsche (Freie Wähler/Freie Bürger) sprach von einer „verlogenen und verantwortungslosen Politik“. Die Art und Weise der Unterbringung sei verantwortlich für die steigenden Kosten, und dafür sei der Stadtrat verantwortlich. Eine Unterkunft in einem Hotel koste 117 Euro pro Tag, in einem kleinen Containerstandort 110 Euro pro Tag, in einem großen Containerstandort mit mehr als 150 Plätzen dagegen 65 Euro pro Tag. „Größere Standorte bringen geringere Kosten. Eine Stadtratsmehrheit bestellt einfach falsch. Das werden die Dresdner nicht vergessen, wenn wieder der Neubau einer Schwimmhalle oder die Sanierung einer Kita verschoben werden muss“, so Nitzsche.

„Menschenwürdige Unterbringung ist ein Muss“

Pia Barkow (Die Linke) sprach von „Bösartigkeit“, mit der CDU, AfD und Freie Wähler/Freie Bürger die Debatte führen würden. „Wenn Menschen in dieser Stadt Fuß fassen sollen, dann müssen sie menschenwürdig untergebracht werden.“ Magnus Hecht (SPD) und Torsten Hans (Grüne) kritisierten das Prinzip, nachdem in Sachsen die Unterbringungskosten erstattet werden. Die Asylpauschale wird nach den Ausgaben aller kreisfreien Städte und Landkreise errechnet. „Das berücksichtigt nicht, dass die Unterbringungskosten in Großstädten deutlich höher liegen als auf dem Land“, so Hans.

„Erstattung der Kosten ist in Sachsen ungerecht“

Die CDU stelle in Sachsen den Ministerpräsidenten und den Finanzminister, die CDU-Stadtratsfraktion könne doch Einfluss nehmen. „Wir bestellen ja nicht aus Spaß Kapazitäten in Hotels. Sondern weil es zu wenig Unterkünfte gibt“, erklärte der Grüne und bemerkte, die Christdemokraten seien bisher Standorte schuldig geblieben, an denen Großzelte mit 600 Plätzen errichtet werden könnten.

Deutliche Mehrheit stimmt Mehrkosten zu

Christoph Blödner (FDP) erklärte, die Zahl der Asylbewerber übersteige die Möglichkeiten der Stadt. „Aber dieses Problem können wir nicht in der Kommune lösen.“ Die Asylkosten seien neben der Finanzierung der Dresdner Verkehrsbetriebe das zweite große Problem, das den Haushalt in Schieflage bringe. Der Stadtrat stimmte mit deutlicher Mehrheit den Mehrkosten zu und wies den CDU-Antrag zu Hallen- und Zeltstandorten zurück.

