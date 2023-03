Brennende Gasleitung führt zu Explosionen

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

was für ein Schreck gestern am frühen Nachmittag in der Dresdner Friedrichstadt: Eine Gasleitung brannte lichterloh, die Feuerwehr sprach von einer „massiven Feuerwand“, es kam immer wieder zu Explosionen und weithin sichtbare Rauchschaden zogen über die Innenstadt. Was war passiert?

Als die Einsatzkräfte gegen 14 Uhr am Mittwoch am Brandort eintrafen, fanden sie eine „massive Flammenwand“ vor. © Quelle: Roland Halkasch

Ein Bagger hatte im Rahmen von Bauarbeiten ein Leck in die Leitung gebohrt. Das Gas strömte aus und entzündete sich. Die Gaszufuhr konnte schnell abgestellt werden. Schwere Schäden am Bagger und weiteren Fahrzeugen blieben dennoch nicht aus. Aber die gute Nachricht folgt auf den Fuß: Verletzt wurde in diesem Inferno glücklicherweise niemand. Jetzt lesen

Die Unterbringung von Flüchtlingen in Turnhallen lehne ich ab. Da lasse ich keine Luft ran. Jan Donhauser Dresdens Bildungsbürgermeister

Nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs musste geflüchtete Menschen in Dresden zeitweise in Turnhallen untergebracht werden. © Quelle: Arne Dedert/dpa

Was Bürgermeister Donhauser von Turnhallen als Flüchtlings-Unterkunft hält

In Dresden sollen Wohn-Container für Flüchtlinge aufgestellt werden. Das unterstützt der Bildungsbürgermeister. Zu Turnhallen als Unterkunft macht er eine klare Ansage. Jetzt lesen

Ein Diktatoren-Quartettspiel, böse Buben von Mao bis Ceaucescu in einer Hand. © Quelle: Harald Stutte

Gestürzt, vertrieben, abgeurteilt – zehn Diktatoren der Nachkriegszeit und wie sie endeten

Werden die Verbrechen des russischen Präsidenten Wladimir Putin jemals juristisch aufgearbeitet? Die Geschichte zeigt, dass viele Gewaltherrscher auch gewaltsam gestürzt wurden und sich vor Gerichten zu verantworten hatten. Jetzt lesen

10 Uhr: Schmalspurbahnen - Der Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO) zieht Bilanz für die Lößnitzgrundbahn und die Weißeritztalbahn und gibt einen Ausblick auf das Programm für 2023.

16 Uhr: Sitzung des Dresdner Stadtrates - Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Errichtung eines Erinnerungsortes zum Gedenken an die Schoah und eines jüdischen Museums in Dresden, Eintrittspreise der Dresdner Musikfestspiele und bezahlbares Wohnen für Dresden. Übertragung per Livestream

18.30 Uhr: Podiumsdiskussion „Kein Taxi - was nun?“ - Der Tourismusverband Dresden lädt ins Verkehrsmuseum ein. Dresdner Hotels kennen die Situation nur zu gut, wenn der Gast morgens an der Rezeption steht und ein Taxi zum Flughafen oder zum Bahnhof bestellen will, aber kein Wagen greifbar ist. Noch schwieriger wird es, wenn kurz vor Mitternacht die vollbesetzten Lufthansa-Maschinen aus München und Frankfurt am Dresdner Flughafen landen – und dort nur eine Handvoll Taxen für die letzte Meile bereitstehen.

Die Flagge der Europäischen Union. © Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Heute beginnt ein zweitägiger EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs. Auf der Tagesordnung steht zunächst ein Austausch mit UN-Generalsekretär António Guterres. Danach soll es um den Krieg in der Ukraine, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft und die EU-Handelspolitik gehen. Zudem sind Bemühungen zur Stabilisierung der Energiepreise und die Migrationspolitik Thema.

Ed Sheeran, britischer Popstar, steht auf der Bühne und nimmt den Preis für den Songwriter des Jahres bei den Brit Awards 2022 entgegen. © Quelle: Joel C Ryan/Invision via AP/dpa

... das Testament von Ed Sheeran

Bei einem Gespräch mit dem Magazin „Rolling Stone“ verriet Ed Sheeran, dass er im Laufe seiner Karriere noch mindestens fünf weitere Alben veröffentlichen will. Eines davon soll erst nach seinem Tod erscheinen – so steht es in seinem Testament. Jetzt lesen

