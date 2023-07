Braucht Dresden mehr Sozialwohnungen?

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

vor wenigen Wochen überraschte unser Chefreporter Thomas Baumann-Hartwig mit einer Geschichte über den sozialen Wohnungsbau. Da hatte ein Investor Wohnungen für Leute mit Wohnberechtigungsschein gebaut, aber niemand zog ein. Paradox: Gleich nebenan hatte derselbe Investor Wohnungen auf dem freien Markt angeboten und voll vermietet. Brauchen wir also gar nicht so viele Sozialwohnungen wie immer behauptet wird?

Freie Sozialwohnungen in Cotta. © Quelle: Anja Schneider

Das haben wir die Stadtverwaltung gefragt und interessante Zahlen genannt bekommen. Danach hat gut jeder fünfte Dresdner Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein, knapp 1100 Haushalte sind bei der Stadt als wohnungssuchend registriert. Dem gegenüber stehen aktuell 253 freie Sozialwohnungen. Warum der Investor seine Objekte nicht vermietet bekommt, bleibt angesichts dieser Zahlen ein Rätsel. Jetzt lesen

Wir brauchen mehr Lohngerechtigkeit im Osten statt längerer Arbeitszeiten. Martin Dulig (SPD) Arbeitsminister von Sachsen kontert Aussagen von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der längere Arbeitszeiten ins Spiel gebracht hatte.

Blick auf die Prager Straße mit Peek & Cloppenburg (links) und Karstadt (rechts). © Quelle: Catrin Steinbach

Einkaufen in Dresden: Diese Läden sind bald neu in der Innenstadt

Es ist ein Kommen und Gehen – viele Läden in der Innenstadt sind derzeit geschlossen. Es stehen aber auch viele Neueröffnungen an. Was sich demnächst zwischen Altmarkt und Hauptbahnhof tut. Jetzt lesen

Feuerwehrleute löschen einen Waldbrand in Attica in Griechenland. © Quelle: IMAGO/NurPhoto

Extremwetter weltweit: Rekordtemperaturen, Waldbrände und Wassermangel

Besonders diesen Sommer zeigen sich die Auswirkungen der Klimakrise. Waldbrände, Wasserknappheit und Temperaturen über 40 Grad halten nicht nur Europa in Atem. Ein Liveblog zu den weltweiten Entwicklungen.

11 Uhr: Gorbitz bekommt ein Hitze-Handbuch - Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann, Gesundheitsamtsleiter Dr. Frank Bauer und die Fachreferentin für Klima und Gesundheit Marit Gronwald stellen gemeinsam das neue Hitze-Handbuch für Dresden-Gorbitz vor.

Heute öffnet der neue Spielplatz Pestalozzistraße. Der Stadtbezirk Dresden-Pieschen spendierte die Planungs- und Bauleistungen von 225.000 Euro, das Amt für Stadtgrün- und Abfallwirtschaft setzte das Vorhaben um. Der Platz bekam einen neuen Bodenbelag und ein paar neue Spielgeräte.

Gedenktafel in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Bendlerblock in der Berliner Stauffenbergstraße. Die Tafel hängt im Innenhof, an historischer Stelle, wo Claus Schenk Graf von Stauffenberg und seine Mitverschwörer noch in der Nacht nach dem gescheiterten Attentat auf Hitler erschossen wurden. © Quelle: imago images/Winfried Rothermel

Am 20. Juli 1944 scheiterte ein Sprengstoffanschlag von Wehrmachtsoffizieren um Claus Schenk Graf von Stauffenberg (1907-1944) auf Adolf Hitler. In den folgenden Stunden und Tagen wurden Stauffenberg und weitere rund 200 Mitverschwörer von den Nazis hingerichtet. In ganz Deutschland wird heute der Widerstandskämpfer gedacht, auch in Dresden. Um 9 Uhr wird auf den Dresdner Nordfriedhof ein Kranz niedergelegt.

Ryan Gosling als Ken and Margot Robbie als Barbie in einer Szene der Films "Barbie", der heute in die deutschen Kinos kommt. © Quelle: -/Courtesy of Warner Bros. Pictu

... Barbies Erlösung aus der Kinderzimmerhölle

Befreiungs­aktion oder abendfüllender Werbeclip? Regisseurin Greta Gerwigs heiß ersehnter „Barbie“-Film ist witzig, klug – und darüber hinaus auch noch kritisch. Der Streifen kommt heute in die Kinos. Die Filmkritik von Stefan Stosch lesen Sie hier.

