Brandstifter zündeln in Prohliser Wohnblock

In einer Wohnung in Dresden-Prohlis haben Feuerteufel zwei Sofas angezündet. Die Unterkunft ist nun nicht mehr bewohnbar.

Dresden. Alarm am frühen Samstagmorgen: Brandstifter haben in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Prohliser Allee Feuer gelegt. Wie die Polizei mitteilte, zündeten die Täter sowohl im Wohn- als auch im Schlafzimmer jeweils eine Couch an. Durch die Flammen wurde die Wohnung im 6. Stock so stark beschädigt, dass sie derzeit nicht nutzbar ist. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50 000 Euro.

Personen wurden nicht verletzt. Der eigentliche Mieter der Wohnung wurde seit längerer Zeit dort nicht gesehen, teilte die Polizei mit. Wie die Brandstifter in die Räume gelangten, sei noch unklar.

