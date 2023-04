Brand in Lagerraum auf dem Gelände der TU Dresden

In einem Lagerraum auf dem Gelände der TU Dresden ist es am Freitagmittag zu einem Brand gekommen. Durch das Feuer entwickelte sich zudem starker Rauch, der weithin sichtbar war.

Dresden. Auf dem Gelände der Technischen Universität Dresden an der Bergstraße ist es am Freitagmittag zu einem Brand gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, sei in einem Lagerraum zur Entsorgung gefährlicher Stoffe und Güter ein Behälter in Brand geraten. Durch das Feuer kam es außerdem zu einer starken Rauchentwicklung, die weithin sichtbar war. Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand wenig später unter Atemschutz löschen. Verletzt wurde niemand. Nach dem Ende der Maßnahmen konnte alle Studenten die Gebäude wieder betreten. Wie genau es zu dem Brand kam, ist bislang noch unklar.