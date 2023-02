﻿ Brand in einem ehemaligen Dönerimbiss in Dresden

Am Mittwoch ist ein Feuer in einem ehemaligen Dönerimbiss an der Gamigstraße ausgebrochen. Bereits Anfang Februar brannte ein Dönerimbiss in Dresden vollständig aus.

Dresden. Am Mittwochmorgen hat es aus bisher noch unbekannter Ursache in einem ehemaligen Dönerimbiss an der Gamigstraße gebrannt.

Als die Feuerwehr das seit einigen Jahren leerstehende Containergebäude erreichte, waren neben einer starken Rauchentwicklung auch Flammen deutlich sichtbar. Mit zwei Stahlrohren löschte die Feuerwehr den Brand und musste die mit Dämmmaterial und Platten verkleidete Decke aufnehmen, um verborgene Glutnester abzulöschen.

Anfang Februar war bereits ein Feuer in einem Dönerimbiss in Dresden ausgebrochen. Hinweise auf eine Brandstiftung lagen nach Angaben der Polizei nicht vor. Es wurden in beiden Fällen keine Personen verletzt. Die Gamigstraße war während des Einsatzes gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.