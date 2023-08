Brandstiftung in Dresden: Feuer in leerstehender Gartenlaube

Dresden. Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag eine leerstehende Gartenlaube an der Wilhelm-Franke-Straße in Leubnitz-Neuostra in Brand gesetzt.

Weil das Gelände weit von der Straße entfernt lag, musste die Feuerwehr mehrere Schläuche zur Wasserversorgung verlegen. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den Brand mit Strahlrohren. Insgesamt bekämpften 22 Einsatzkräfte das Feuer. Die Polizei ermittelt und sucht nach den Brandstiftern.

DNN