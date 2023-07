Dresden. Am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr ist auf der Lohrmannstraße ein Feuer in einer Garage ausgebrochen. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten verschiedene Gegenstände, die sich in der Garage befanden, in Brand. Durch das Feuer wurde ein angrenzendes Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen. Abschließende Schadensangaben liegen noch nicht vor.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

