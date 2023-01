﻿Brand beim Tag der offenen Tür an Dresdner Schule

Beim Tag der offenen Tür in einem Schulgebäude in Dresden ist am Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Für Interessierte an der Schule gibt es einen neuen Termin.

