﻿Brand beim Fahrrad-Lieferdienst „Flink“ in Dresden-Pieschen

Am Freitagabend hat es beim „Flink“-Lieferdienst an der Heidestraße gebrannt. In der Ladestation für die E-Bike-Akkus schmorte es.

Dresden. Alarm beim Lieferdienst „Flink“ in der Alten Mälzerei: Am Freitag gegen 20.15 Uhr hat es in den Räumen des Fahrradkuriers im Stadtteil Pieschen gebrannt. Ersten Informationen zufolge hatte es in einem Schrank, in dem die Akkus für die E-Bikes geladen werden, geschmort. Die Ursache dafür ist bislang unklar. In den Geschäftsräumen verteilte sich dicker Rauch.

Die Feuerwehr löschte das Feuer und lüftete die Räume. Die Heidestraße musste teilweise gesperrt werden. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache.

Von ttr/xcite