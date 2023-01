﻿Verdacht auf Serienbrandstiftung in Leuben: 33-Jährige festgenommen

In den vergangenen Monaten brannte es auffällig häufig im selben Mehrfamilienhaus in Dresden-Leuben, im Bild ein Einsatz am 31. August.

In den vergangenen Monaten brannte es auffällig häufig im selben Haus, zuletzt am Dienstag. Kurz darauf nahm die Polizei eine 33-Jährige fest. Man ermittle wegen schwerer Brandstiftung und prüfe, ob die Frau auch für die vergangenen Feuer verantwortlich sei, so die Polizei.

