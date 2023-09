﻿Rathaus ignoriert Stadtratsbeschluss: Boxerdenkmal in Hellerau verfällt

Dresden. Der Boxring steht ganz am Rand des Komplexes Festspielhaus Hellerau. Das Metall rostet, der Beton ist zerrissen. Eine Erinnerungsstele weist darauf hin, dass mit dem Kunstwerk das Andenken an Johann „Rukeli“ Trollmann wachgehalten werden soll. Gedenken an einem Ort im Abseits?

Schon 2018 hatte der Stadtrat auf Antrag der damaligen Fraktion FDP/Freie Bürger beschlossen, das Kunstwerk „9841 – Temporäres Denkmal für Johann Rukeli Trollmann“ herzurichten und an einem würdigen und öffentlichen Ort im Bereich des Sportparks Ostra dauerhaft aufzustellen.

Geschichte, Gedenken und Kunst verbinden

„Manchmal frage ich mich, warum ich das alles mache“, sagt FDP-Fraktionsvorsitzender Holger Zastrow. „Wir Stadträte starten Initiativen, schreiben Anträge, suchen Mehrheiten, verabschieden Beschlüsse. Aber der Verwaltung ist das vollkommen egal. Stadtratsbeschlüsse werden einfach nicht umgesetzt.“

Beklagenswerter Zustand: Das Denkmal verfällt. © Quelle: Anja Schneider

Die Verwaltung lasse das Boxerdenkmal verrotten fernab der Öffentlichkeit. Das sieht auch Jens Genschmar so, der damals als FDP-Stadtrat den Antrag formulierte und heute Vorsitzender der Fraktion Freie Wähler/Freie Bürger ist. „Ich höre viele Forderungen nach Kunst im öffentlichen Raum. Hier besteht die Möglichkeit, Geschichte, Gedenken und Kunst ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Aber die Verwaltung macht keinen Finger krumm.“

Sacharbeit über Fraktionsgrenzen hinweg

Genschmar bedankt sich ausdrücklich bei Dissidenten-Stadtrat Michael Schmelich, der als damaliges Mitglied der Grünen-Fraktion das Anliegen befördert hatte. „Das ist ja auch ein Beispiel für Sacharbeit über Fraktionsgrenzen hinweg“, findet Genschmar, „der Antrag hat eine breite Mehrheit gefunden.“

Bald feiert der Beschluss fünften Geburtstag. In einer Beschlusskontrolle für den Stadtrat schreibt Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Die Linke), die Verwaltung arbeite an einem Gesamtkonzept für Hellerau. Eine Sanierung und Umsetzung werde 50.000 Euro kosten. Da die Verwaltung nicht wisse, wo das Geld herkommen soll, könne der Beschluss nicht umgesetzt werden.

„Die Verwaltung macht, was sie will. Und nicht das, was der Stadtrat beschließt“, konstatiert Zastrow. Es sei ein Leichtes, das Denkmal umzusetzen, das habe der Herstellerbetrieb von Falko Tischendorf aus Dresden bestätigt. „Es waren 2018 sogar die Mittel da. Aber es wurde ausgesessen.“

Boxer mit tragischem Schicksal

Das Nichtstun der Verwaltung ist durchaus brisant. Trollmann hat zwar keinen Bezug zu Dresden, aber ein besonders tragisches Schicksal erlitten. Der Boxer aus einer großen Sinti-Familie errang in den 1930er Jahren im aufkommenden Faschismus seine größten Erfolge und wurde von den Nationalsozialisten brutal verfolgt. Der Sportler wurde zwangssterilisiert, musste an der Front als Soldat dienen und kam 1943 im Konzentrationslager ums Leben – er wurde erschlagen.

Jetzt, mit dem neuen Heinz-Steyer-Stadion, besteht die Chance, an das Schicksal des Boxers an einem würdigen Ort zu erinnern, sind sich Genschmar und Zastrow einig. Zwischen Stadion und Ballsporthalle entsteht eine Art Allee, wo der Boxring Platz finden könnte. „Und vielleicht verabreden sich die Leute dann am Treffpunkt Boxerdenkmal“, sagt Genschmar.

