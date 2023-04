Bombenentschärfung, Dampflokfest beginnt später

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

große Aufregung am Feitagnachmittag: Auf einer Baustelle an der Zwickauer Straße wird eine Weltkriegsbombe gefunden. Bald ist klar: Die 250-Kilogramm-Bombe US-amerikanischer Bauart ist scharf. Sie ist mit einem Heckzünder ausgestattet und muss vor Ort entschärft werden.

Dann die Entscheidung: Die Bombe wird erst am Sonnabend entschärft. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes legen den notwendigen Evakuierungsbereich fest (siehe Karte). Bis Sonnabend, 9 Uhr müssen Menschen, die sich dort aufhalten, den Bereich verlassen. Für die Bewohner des Gebietes stehen ab 7 Uhr Notunterkünfte auf dem Messegelände zur Verfügung, Busshuttles werden eingerichtet.

Der Evakuierungsbereich. Menschen, die im Evakuierungsgebiet wohnen, werden aufgefordert, es bis zum Sonnabend, 9 Uhr zu verlassen. © Quelle: Polizei Dresden

Betroffen ist auch das Dresdner Dampfloktreffen. Unweit der Stelle, an der die Bombe gefunden wurde, am alten Bahnbetriebswerk an der Zwickauer Straße werden heute Tausende Eisenbahnfreunde zur Ausfahrt von historischen Dampfloks erwartet. Statt am Morgen kann das nun frühestens am Nachmittag stattfinden.

Eine Absage des Eisenbahnfests wäre ein Katastrophe für den veranstaltenden Verein Interessengemeinschaft Bw Dresden-Altstadt, sagte Vereinsvize Daniel Reitmann dem MDR. Deshalb sind vorerst keine Programmpunkte gestrichen worden und die Hobbyeisenbahner hoffen, auch die für den Vormittag geplante Sonderzug-Fahrt auf den Nachmittag verschieben zu können.

Aktuelle Informationen rund um Evakuierung und Entschärfung gibt es auf den Internetseiten und den SocialMedia-Kanälen der Feuerwehr Dresden sowie der sächsischen Polizei und natürlich bei dnn.de. Zudem hat die Stadt Dresden unter der Rufnummer 0351 488 76 66 ein Bürgertelefon eingerichtet.

Zitat des Tages

Wer Angst hat, ist falsch in dem Job. Sprengmeister Robert Ludewig über die Entschärfung von gefundenen Weltkriegsbomben

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Dynamos Jakob Lemmer (l.) im Zweikampf mit Marcel Gaus. © Quelle: dpa/Harry Langer/DeFodi Images

Dynamo Dresden stolpert beim 1. FC Saarbrücken

Dynamo Dresden bleibt an der Saar ohne Torerfolg. Das Hauptproblem ist mangelnde Effektivität. Am Ende verliert das Team von Markus Anfang mit 0:2. Jetzt lesen

Die „DNN am Sonntag“ gibt‘s nur digital

DNN am Sonntag, 16.04.23 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Aus unserem Netzwerk

Die fristlos entlassene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. © Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/

RBB verlangt Geld von gefeuerter Intendantin Patricia Schlesinger zurück

Wegen zahlreicher Vorwürfe der Verschwendung von Rundfunkgebühren und der Korruption war RBB-Intendantin Patricia Schlesinger im vergangenen Sommer entlassen worden, der öffentlich-rechtliche Sender stürzte in eine tiefe Krise. Jetzt fordert der RBB von der früheren Top-Managerin Geld zurück. Jetzt lesen

Termine am Wochenende

Sonnabend und Sonntag: Dampfloktreffen - Wegen der Bombenentschärfung wird das Fest In Absprache mit der Polizei am Sonnabend einige Stunden später, vermutlich am Nachmittag beginnen. Ort: Historisches Bahnbetriebswerk Dresden-Altstadt, Zwickauer Str. 86

Sonnabend, 9 bis 15 Uhr: Elbeflohmarkt - Der traditionsreiche Trödelmarkt auf den Elbwiesen an der Albertbrücke in Dresden startet in die neue Saison. Die DDV Mediengruppe, die ab sofort neuer Betreiber des Markts ist und diesen in enger Kooperation mit dem Projektzentrum Dresden durchführt, verfolgt mit ihrem neuen Konzept ein ambitioniertes Ziel: den Elbeflohmarkt Dresden zu einem der schönsten Märkte in ganz Deutschland und somit auch zu einem touristischen Anziehungspunkt zu entwickeln. Ort: 1307 Dresden, unterhalb der Albertbrücke, Zufahrt über Terassenufer

Sonntag, 10 bis 16 Uhr: Tag der offenen Galopprennbahn mit Riesentrödelmarkt, Livemusik und Streetfoodbereich. Auch an der Dresdner Galopprennbahnbauen bauen die Trödelmarkthändler ihre Stände nach der Winterpause wieder auf. So haben sich für Sonntag reichlich 150 Händler aus ganz Deutschland zum Saisonauftakt auf dem großen Gelände angemeldet. Ort: Galopprennbahn Dresden-Seidnitz, Oskar-Röder-Straße 1

Was heute wichtig wird

Das Atomkraftwerk Emsland in Lingen (Niedersachsen). Heute geht es nach rund 35 Betriebsjahren vom Netz, zusammen mit den Reaktoren Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg und Isar 2 in Bayern. © Quelle: Lars Klemmer/dpa

Deutschland geht heute einen historischen Schritt und schaltet seine letzten drei Atomkraftwerke ab. Nach 60 Jahren Atomenergiegewinnung stellt sich die Frage, ob der Abschied von der Kernkraft die richtige Entscheidung ist.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann war da noch ...

Für gerade mal zehn Pfund ist ein Brite von London nach Ibiza geflogen - um ein Bier zu trinken. © Quelle: imago stock&people

... der Brite, der nur für ein Bier nach Ibiza fliegt

Ein britischer Tiktoker wollte herausfinden, ob ein Bier auf Ibiza günstiger ist als ein Zwölferpack in einem Supermarkt in Großbritannien – inklusive Flug. Es ist nicht die einzige Aktion dieser Art in dem sozialen Netzwerk, die viral gegangen ist. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, machen Sie trotz des Trubels das Beste daraus

Ihre Holger Grigutsch

DNN-Redakteur

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Weitere Newsletter aus unserem Netzwerk Hier abonnieren

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play