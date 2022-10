﻿Bomben auf Dresden? – Polizei ermittelt nach makaberem Video

In einem Clip hatte sich eine junge Frau an Wladimir Putin gewandt. Nun hat der Staatsschutz gegen sie ein Verfahren eingeleitet. Doch nicht nur ihr drohen strafrechtliche Konsequenzen.

Immer wieder bringen Menschen in Dresden wie hier im Februar ihre Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck. Nun sorgte ein Video im Netz für Wirbel, dass das Engagement offenkundig diskreditierte.

Dresden. Weil sie in einem Video offenbar die Bombardierung Dresdens gefordert hatte, muss eine Frau aus Mittelsachsen mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Wie die Polizeidirektion in Chemnitz erklärte, sei gegen die Verfasserin eines kurzen Clips, der Anfang vergangener Woche in den Sozialen Medien für Wirbel gesorgte hatte, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten eingeleitet worden.

Das Video hatte die junge Frau Anfang vergangener Woche offenkundig am Rande einer Solidaritätskundgebung für die Ukraine aufgenommen und die Bilder auf Russisch kommentiert. Ihre Worte lassen sich dabei so verstehen, dass sie Wladimir Putin dazu ermutigte, nach der Bombardierung ukrainischer Städte auch Dresden anzugreifen.

Staatsschutz ermittelt

Nachdem das Video kurz darauf in den Sozialen Medien hohe Wellen schlug, hatte sich auch die Polizei eingeschaltet und den Clip zunächst gesichert. „Die Prüfung des sichergestellten Videos ist erfolgt, die Verfasserin wurde bereits befragt“, teilte die Polizeidirektion in Chemnitz mit. Im Ergebnis sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, heißt es. Die Ermittlungen werden durch Beamte des Staatsschutzes geführt.

Doch nicht nur der jungen Frau droht nun juristischer Ärger. Nach Veröffentlichung des Videos war sie Angaben der Polizei zufolge insbesondere in den sozialen Medien beleidigt und bedroht worden. „Auch dies wird unsererseits strafrechtlich zu prüfen sein“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Verfasserin äußert Bedauern

Gegenüber dem „Tagesspiegel“ hatte die junge Frau aus dem Landkreis Mittelsachsen eingeräumt, das Video aufgenommen zu haben, ihre Worte seien aber falsch aufgefasst worden. Sie habe weder die Bombardierung Dresdens noch tote Ukrainer gewünscht, heißt es im Beitrag. Vielmehr seien die Emotionen mit ihr durchgegangen, nachdem sie in der Vergangenheit immer wieder beleidigt worden sei. Die junge Frau war demnach vor 20 Jahren als Russlanddeutsche in die Bundesrepublik gekommen und betreibt mit ihrer Mutter in Mittweida ein russisches Restaurant. „Ich realisiere, dass es falsch war und es tut mir sehr leid“, zitiert sie der „Tagesspiegel“