Bombenfund in Dresden: Einschränkungen für Bahnreisende ab frühen Sonnabendmorgen

Dresden. Der Fund der Fliegerbombe auf der Zwickauer Straße und die für diesen Sonnabend geplante Entschärfung hat auch Folgen für den Bahnverkehr in Dresden. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, wird es am Sonnabend voraussichtlich ab 6 Uhr zu Einschränkungen kommen. Betroffen ist demnach allen voran die Bahnstrecke von Dresden in Richtung Freital, die nur wenige Hundert Meter entfernt vom Fundort verläuft.

Reisende sollten sich vor Fahrt informieren

Auf der Strecke verkehrt die S-Bahn-Linie 3 nach Tharandt beziehungsweise Freiberg. Die Bahn empfiehlt Reisenden, sich vor der Fahrt über mögliche Änderungen und Ausfälle in der Verbindungsauskunft im Netz zu informieren. Auch die Regionalzüge der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB) zwischen Dresden und Westsachsen und nach Nordfranken fahren über die Gleise an der Zwickauer Straße und dürften demnach ebenso betroffen sein. Bis zum späten Freitagabend lagen dazu vonseiten der MRB jedoch noch keine weiteren Angaben vor.

Das rund um den Fundort festgelegte Evakuierungsgebiet umfasst darüber hinaus auch die Gleise im westlichen Vorfeld des Hauptbahnhofs, über die auch die Züge in Richtung Leipzig, Berlin, West- und Oberlausitz fahren. In der Erstmeldung der Deutschen Bahn am späten Freitagabend waren die entsprechenden Verbindungen aber zunächst nicht mit aufgelistet.

